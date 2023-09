Numărul pacienților Covid din Spitalul Județean Suceava este în creștere. Dr. Alexandru Calancea: E bine să fim precauți, dar nu cred că ne vom mai confrunta cu ceea ce a fost

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava, dr. Alexandru Calancea, a declarat pentru News Bucovina că numărul de pacienți Covid din unitatea spitalicească este în creștere, dar este convins că nu se va mai ajunge în situația în care a fost Suceava.

„Sunt sigur că nu vom mai ajunge acolo unde am fost. Avem 19 pacienți cu Covid. Am avut perioada de vară cu zero pacienți Covid foarte multe săptămâni. În ultimele două-trei săptămâni au fost undeva la 5-6 pacienți, dar în ultimele zile am ajuns la 19 pacienți, dintre care zece sunt copii, iar din cei nouă adulți unul singur e la ATI pe terapie cu oxigen, iar ceilalți cu forme ușoare și moderate”, a spus managerul SCJU Suceava.

El a subliniat că nu se vorbește de forme grave sau de pacienți intubați.

„Virulența acestui virus, SARS-CoV-2 este mult mai scăzută și vorbim de o imunizare în masă prin vaccinare sau prin trecere prin boală. Nu cred că ne vom mai confrunta cu situația pe care am avut-o. Va fi ca o gripă sezonieră”, a spus dr. Calancea.

El a precizat că s-a declarat sfârșitul pandemiei, dar că recomandă precauție.

„E bine să fim precauți, să evităm aglomerațiile și să fim pregătiți ca pentru o gripă sezonieră”, a spus managerul SCJU Suceava.

El a menționat că nu este bine să fie creată panică pentru că panica în medicină nu face deloc bine.

„Am învățat asta din facultate. În momentul în care ca și cadru medical ai de-a face cu o patologie gravă, în primul rând trebuie să te stăpânești tu”, a spus dr. Calancea care a îndemnat la calm și cumpătare.

El a dat asigurări că medicii spitalului au tot ce e nevoie pentru a trata boala și au și experiența „nenorocitei de pandemii”.