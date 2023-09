Ion Lungu spune că nu a introdus Suceava în rețeaua „Cities race to zero”: Cum să semnez eu că în Suceava nu se mai mănâncă carne? Primarul a semnat însă Declarația de la Paris care se alătură acestei rețele

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul Sucevei, Ion Lungu, a dezmințit, miercuri, că a introdus municipiul Suceava în rețeaua „Cities race to zero” deși orașul este înscris pe harta acestei rețele de orașe care ar urma să reducă numărul de mașini, achiziția de îmbrăcăminte nouă, consumul de carne, sau zborurile cu avionul, ca efect al semnării Acordului de la Paris.

Ion Lungu s-a fâstâcit până când a reușit să explice că nu a agreat includerea Sucevei în această rețea.

„Vreau să fac o dezinformare. Pardon, au făcut alții dezinformare. Vreau să dau un drept la replică la un lucru care s-a întâmplat în cursul zilei de ieri. Deci dezinformez. Este o dezinformare intenționată a celor care au făcut-o. La asta mă refeream. La acest subiect: Cities race to zero, orașele în care nu ai voie să mănânci carne, să cumperi haine, să mergi cu avionul”, a spus Ion Lungu.

El a arătat că majoritatea primarilor de orașe din țară incluși în această rețea au negat apartamența.

„Vă spun și eu cu toată responsabilitatea. Am intrat aici, pe site-ul lor, am văzut despre ce este vorba. Trebuie să semnezi un angajament, să te înscrii, să respecți criterii. Noi nu am semnat niciun angajament, nu facem parte din această rețea „Cities race to zero”. Noi în schimb, probabil de acolo au luat lista sinteză pentru că apărem totuși pe site-ul lor, am semnat Declarația de la Paris privind reducerea noxelor cu 40 la sută până în 2030. Probabil că toți care au semnat, pentru că spune aici că în baza Declarației de la Paris, ne-au asimilat cu rețeaua asta Cities race to zero. Repet încă odată: nu am semnat, nu am dat nicio hotărâre, nu am completat niciun formular”, a declarat Ion Lungu.

Lungu a spus că a vorbit și cu primarul din Brașov și cu cel din Petroșani, dar că nici aceștia nu au semnat.

„Explicația mea e că ne-au luat pe toți cei care am semnat Declarația de la Paris și ne-au trecut în această rețea cu care, evident, nu sunt de acord pentru că eu nu-mi tai craca de sub picioare. Nimeni nu-i perfect. Eu sunt un carnivor. Mănânc carne în fiecare zi. Cum să semnez eu că în Suceava nu se mai mănâncă carne?”, a explicat Ion Lungu.

El crede că această „dezinformare crasă” este un atac țintit la adresa unor primari de orașe din România.

„Cities Race to Zero” (Cursa Orașelor către Zero emisii de carbon) este un proiect dedicat exclusiv orașelor care vor să-și unească eforturile pentru susținerea față de acțiunile climatice incluzive, în concordanță cu obiectivele Acordului de la Paris, semnat de primarul Ion Lungu în anul 2020.

Cele trei obiective inseparabile din Acordul de la Paris vizează oferirea unei redresări verzi și echitabile pentru crizele energetice și economice combinate, crearea de economii puternice echitabile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră suficient de rapid pentru a limita încălzirea globală la ținta de 1,5 °C.

Semnatarii Declarației de la Paris au fost incluși automat pe harta „Cities race to zero”, o inițiativă la nivel global de mobilizare a conducătorilor de orașe, regiuni, mediului de afaceri relevant, actorilor statali și marilor companii în scopul obținerii unei dezvoltări urbane sănătoase și fără emisii de carbon, care să prevină amenințările viitoare, să contribuie la crearea de locuri de muncă decente și să asigure o dezvoltare durabilă.

Pe site-ul Primăriei Parisului se arată că angajamentele Declarației de la Paris se alătură campaniei „Cities Race to Zero” pentru acțiuni ambițioase și echitabile în domeniul climei din partea orașelor

Anne Hidalgo, primarul Parisului a declarat că orașele ce au semnat Declarația de la Paris se alătură campaniei Cities Race to Zero.

„Există un impuls clar: orașele se angajează în mod activ să protejeze planeta noastră, să abordeze schimbările climatice și să ne păstreze biodiversitatea”, a declarat Anne Hidalgo, primarul Parisului și fost președinte C40.

„Și cu cât numărul orașelor implicate este mai mare, cu atât mai repede vom putea acționa. De aceea, i-am cerut Secretarului General al Națiunilor Unite să îndemne guvernele să acorde mai multă atenție orașelor în planurile lor de redresare. Pentru că ele sunt esențiale pentru a îndeplini angajamentele țintelor Acordului de la Paris și pentru a construi o economie mai echitabilă care să respecte binele nostru comun”, a declarat Anne Hidalgo.

Obiectivele acestei campanii: