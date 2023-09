Diaspora suceveană, invitată din nou să convingă operatori aerieni să deschidă linii de zbor din Suceava spre destinații europene de interes. Gheorghe Flutur: Ați mai făcut asta, cu succes, în 2016

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis o scrisoare deschisă diasporei sucevene care este invitată să devină partener al autorităților județene sucevene pentru convingerea operatorilor aerieni să deschidă sau să redeschidă rute de zbor din Suceava spre destinații importante și de interes din Europa așa cum s-a întâmplat în anul 2016.

Gheorghe Flutur subliniază că a făcut acest apel după ce a primit numeroase solicitări ale unor suceveni aflați la muncă în străinătate care consideră că prin demersuri comune și prin prezentarea avantajelor economice, operatorii aerieni vor putea lua decizia de a opera mai multe rute de pe aeroportul sucevean.

Vă prezentăm integral mesajul transmis de președintele Gheorghe Flutur:

Dragi suceveni din diaspora,

Chiar dacă decizia companiei Wizz Air de a închide baza aeriană de la Suceava și de a renunța la unele destinații externe de pe Aeroportul “Ștefan cel Mare” ne întristează profund, suntem hotărâți să continuăm eforturile de a identifica alternative.

Am luat deja legătura cu alte companii și am programat întâlniri pentru a găsi soluții de păstrare a destinațiilor existente și de a deschide noi rute de la Suceava. Obligația administrației județene este de a dezvolta infrastructura și acționăm în acest sens. În următoarea ședință a Consiliului Județean Suceava vom aproba un proiect pentru construirea celui de-al treilea terminal. De asemenea, am început procedura de extindere a platformei pentru gararea avioanelor, cu 5 locuri de parcare pentru aeronave de mare capacitate. O altă investiție de dezvoltare a Aeroportului Suceava, din fonduri europene, în valoare de 13 milioane de euro, se referă la mărirea gradului de securitate, prin realizarea unui gard inteligent, a unui drum perimetral asfaltat și a unei clădiri de securitate, dotată cu echipament de ultimă generație. Avem garanția ROMATSA, unitate aflată în subordinea Ministerului Transportului, că până la sfârșitul anului, va dota aeroportul cu echipamente care să permită aterizarea aeronavelor pe timp de ceață, cu vizibilitate de până la 100 de metri, respectiv de la categoria a II-a cât este în prezent (la fel ca aeroporturile Iași și Bacău), la categoria a III-a.

Totuși, suntem conștienți că eforturile administrației județene nu sunt suficiente, că această industrie a transportului aerian funcționează după mecanisme dictate, în primul rând, de regulile pieței, respectiv a cererii și a ofertei. Din acest motiv, mă adresez și dumneavoastră, sucevenilor din Diaspora, să veniți alături de noi în acest demers, să vă organizați și să vă adresați principalelor companii din domeniu cu scrisori, fundamentate cu cifre exacte privind numărul persoanelor interesate de anumite destinații, pentru ca aceste companii să aibă dovada existenței unor solicitări certe. Ați mai făcut asta, cu succes, în anul 2016, când acțiunea realizată de grupul sucevenilor din Londra, a contribuit, cu siguranță, la decizia operatorului aerian de a opera pe Aeroportul “Ştefan cel Mare” din Suceava. Știm cu toții care a fost evoluția zborurilor și a numărului de pasageri din 2016 și până în 2023, respectiv de la 3 curse externe și 40.000 de pasageri, la 18 destinații externe și 800.000 de pasageri.

Urmare a informațiilor apărute în presă în ultimele zile, legate de decizia companiei Wizz Air, am primit mesaje de la mulți suceveni din Diaspora, care doresc să se organizeze și să acționeze în această direcție, motiv pentru care vă trimit această scrisoare deschisă, cu acest îndemn de implicare, de a face echipă în acest demers comun. Îmi exprim încrederea că, împreună cu dumneavoastră și cu toți ceilalți colaboratori interni și externi ai județului Suceava, vom convinge operatorii aerieni să deschidă/redeschidă linii de zbor din Suceava spre destinații europene importante și de interes pentru noi toți.

Cu stimă și aleasă prețuire,

PREȘEDINTE,

Gheorghe FLUTUR