Flutur, după ce s-a aprobat finanțarea prin PNRR a proiectului de modernizare a zeci de biblioteci sucevene: Județul Suceava s-a validat ca fiind campion în accesarea de fonduri.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că a fost aprobată finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a Proiectului “Biblioteca – hub digital pentru educaţie” în valoare de 10,1 milioane de lei fără TVA, depus de Consiliul Județean Suceava.

Potrivit acestuia, Consiliul Județean Suceava a depus la finanțare proiectul “Biblioteca – hub digital pentru educație”, în cadrul Investiției I17 Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, Componenta 7 Transformarea digitală, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în parteneriat cu Biblioteca Bucovinei ”I.G. Sbiera” Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc și 27 de localități din județul Suceava: municipiile Fălticeni, Rădăuți și Vatra Dornei, orașele Siret și Cajvana, comunele Adâncata, Arbore, Bălăceana, Bilca, Dărmănești, Dornești, Drăgușeni, Fântânele, Frătăuții Vechi, Grămești, Hânțești, Horodnic de Sus, Ilișești, Izvoarele Sucevei, Moara, Panaci, Pârteștii de Jos, Poiana Stampei, Preutești, Râşca, Șerbăuți, și Todirești.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea competențelor digitale de bază.

Principalele activități ale proiectului constau în renovarea și echiparea cu calculatoare și echipamente tehnice a Bibliotecii Bucovinei ”I.G. Sbiera” Suceava, a Bibliotecii Comunale Moara și a Bibliotecii Comunale Rîșca, pentru a fi transformate în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, echiparea a 26 de biblioteci din unități administrativ-teritoriale din Județul Suceava cu echipamente informatice noi sau modernizate și realizarea de cursuri de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale a unui număr de 2.500 de locuitori din județul Suceava.

„Așa cum am mai precizat, cu ce am reușit să facem în acest an, Județul Suceava s-a validat ca fiind campion în accesarea de fonduri”, a spus Flutur.