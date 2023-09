Femeie din Rădășeni, confirmată cu meningită West Nile. Ea a fost externată în urmă cu o săptămână din Spitalul Județean Suceava

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Direcția de Sănătate Publică Suceava a anunțat, joi, că a primit confirmarea de laborator a diagnosticului de meningită cu virusul West Nile la o pacientă în vârstă de 69 de ani, din localitatea Rădășeni, internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf.Ioan cel Nou” Suceava în perioada 08.09- 21.09.2023.

Femeia a fost externată în data de 21 septembrie după ce starea de sănătate a fost ameliorată.

DSP Suceava menționează că din luna iunie, când debutează perioada anuală de supraveghere a neuroinfecției cu virus West Nile, au fost investigați 12 pacienți cu suspiciuni pentru acest diagnostic, cazul de față fiind primul și unicul care se confirmă cu laboratorul.

Acest caz survine după o perioadă de 4 ani în care nu a mai fost identificat nici un caz de meningită cu virusul West Nile, în anul 2019 fiind confirmat un singur caz.

„Precizăm că INFECTIA NU SE TRANSMITE DE LA OM LA OM CI DOAR PRIN ÎNȚEPĂTURA DE ȚÂNȚAR. Manifestările infecției sunt cele ale unei meningite/meningoencefalite însoțite de febră pentru care recomandăm adresarea de urgență către medicul de familie/unitate medicală”, arată DSP Suceava.

DSP Suceava a atașat recomandările către populație, așa cum sunt prezentate în Metodologia de supraveghere și control a infecției cu virus West Nile, elaborată de către CNSCBT.

Informatii si recomandari generale pentru populatie

Ce trebuie sa stim despre tantari?

Tantarii transmit agenti patogeni care produc imbolnaviri la om si la animale. Bolile cele mai raspandite sunt arbovirozele, dintre aceste facand parte si infectia cu virusul West Nile. Pentru a-si depune ouale femelele de tantari se hranesc cu sange. In timp ce se hranesc cu sange ele se infecteaza cu agenti patogeni de la om sau animale sau ii transmit acestora. Tantarii traiesc si se dezvolta in preajma noastra, unde ii gasim fie sub forma de larve (oua), fie sub forma adulta.

Larvele de tantari se gasesc:

– In apa acumulata in subsolurile blocurilor;

– In apa care nu se scurge din canalizarea infundata;

– In baltile care se formeaza in apropierea locuintelor, din apa care curge din conductele sparte si din alte instalatii neintretinute;

– In apa de ploaie pastrata in butoaie/vase in curte;

– In apa acumulata in recipiente vechi aruncate la intamplare in preajma locuintelor (cutii de conserve, cauciucuri de automobile, jucarii etc);

– In apa din gropile si santurile de pe santiere sau din locuri unde s-a lucrat la instalatii;

Tantarii adulti zboara in preajma locuintelor, mai ales dimineata devreme sau in amurg, cautand posibilitatea de a se hrani cu sange. Tantarii, pentru a se hrani cu sange, intra in locuinte prin ferestrele lasate deschise, prin casa scarilor, prin orificiile de aerisire unde pot ramane peste noapte. In timpul zilei se adapostesc in locuine, subsoluri, poduri, cotete, grajdurimagazii, frunzisul copacilor.

Putem impiedica tantarii sa se inmulteasca in preajma noastra:

– Prin evacuarea apei din subsoluri;

– Prin repararea instalatiilor de apa si canalizare din subsoluri si din apropierea locuintelor;

– Prin renuntarea la pastrarea apei in butoaie in curte sau sa le protejam de accesul tantarilor acoperindu-le bine cu capace potrivite;

– Prin evitarea aruncarii la intamplare a obiectelor care nu ne mai trebuiesi in care apa poate stagna (cutii de conserve, cauciucuri de automobile, jucarii etc);

– Prin indepartarea permanenta a gunoaielor menajere in care se adapostesc tantarii;

Putem sa evitam intepaturile de tantari:

– purtand imbracaminte cu maneci lungi si pantaloni lungi, daca iesim seara din locuinte sau iesim seara in parc la plimbare sau cand mergem in padure, la pescuit, in Delta;

– utilizand substante chimice repelente impotriva tantarilor comercializate in farmacii (DEET, icaridin/ picardin, IR 3535), in concordanta cu instructiunile de pe eticheta, pe care sa le aplicam pe partile descoperite ale corpului;

– impiedicand patrunderea tantarilor in casa (plase protectie la ferestre/usi);

– utilizand substante insecticide in locuinta/in jurul locuintei;

– utilizand in locuinta aerul conditionat;

– utilizand plase impotriva tantarilor in jurul paturilor in cazul in care nu sunt disponibile celelalte masuri mentionate anterior sau daca dormiti in aer liber.

– acoperind patutul copilului sau caruciorul cu plase impotriva tantarilor.