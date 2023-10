Acțiunea „Blocada” în week-end la Suceava: Șoferi băuți scoși din trafic, dosare penale și sancțiuni contravenționale, dar și autori de infracțiuni identificați

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Într-un efort concentrat de asigurare a siguranței publice pe șoselele județului Suceava, peste 200 de polițiști au acționat în cadrul „Acțiunii Blocada” desfășurată în acest weekend, reușind să aplice peste 500 de sancțiuni în doar 3 zile.

Acțiunea „Blocada” a avut drept obiectiv principal prevenirea și combaterea faptelor cu violență, precum și prevenirea accidentelor rutiere cauzate de consumul de alcool și droguri. Pe lângă componenta operațională de identificare a șoferilor care se urcă la volan sub influența substanțelor interzise, acțiunea a avut și o componentă preventivă, cu scopul de a informa și responsabiliza conducătorii auto.

În perioada 05 – 07 octombrie 2023, polițiștii au luat măsuri ferme împotriva șoferilor care au încălcat regulile de circulație, suspendând 58 de permise de conducere și reținând 34 de certificate de înmatriculare. Au fost aplicate 518 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 300.000 de lei, pentru abateri la regimul rutier și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din păcate, în ciuda măsurilor stricte, au fost identificați șoferi care au consumat alcool și s-au urcat la volan, conducând sub influența substanțelor interzise. Pentru acești conducători auto, polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise”.

Unul dintre cazuri a implicat un șofer care avea o concentrație alcoolică de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost oprit în trafic pentru control.

Polițiștii au subliniat că acțiunile de acest gen vor continua pentru a asigura siguranța pe drumurile publice și pentru a descuraja conducătorii auto să încalce regulile de circulație și să conducă sub influența substanțelor interzise.

De asemenea, a fost adusă în atenție modificarea legislației prin Legea nr. 213/2023, care prevede că șoferii care conduc sub influența alcoolului sau drogurilor și provoacă accidente în care sunt implicate decese nu vor mai putea beneficia de suspendarea executării pedepsei cu închisoarea. Această modificare legislativă vine ca o măsură suplimentară pentru combaterea acestui comportament periculos pe drumurile publice.

Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte regulile de circulație și să evite să se urce la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, deoarece aceste acțiuni pot avea consecințe grave asupra lor și asupra celorlalți participanți la trafic. Siguranța pe șosele este o responsabilitate comună și trebuie să fie tratată cu seriozitate.