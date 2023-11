Niculai Barbă: Bucovina, singura destinație care nu lipsește din rutele cultural-turistice omologate în ultima perioadă

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Vicepreședinte CJ Suceava, Niculai Barbă, a declarat că Bucovina este singura destinație care nu lipsește din rutele cultural-turistice omologate în ultima perioadă și lansate cu ocazia târgurilor de turism din acest an.

Declarația a fost făcută în contextul în care, în deschiderea ediției de toamnă a Târgului de Turism al României care are loc în aceste zile, 9-12 noiembrie, în București, la Romexpo, Consiliul Județean Suceava a primit documentul de recunoaștere a calității de inițiator al unei noi rute cultural-turistice, certificate la nivel național, o rută cu un semnificativ potențial turistic care include obiective din zestrea patrimoniului cultural eminescian.

„Ruta cultural-turistică având numele poetului nostru național, românul absolut, Mihai Eminescu, este realizată de Consiliul Județean Suceava împreună cu primăriile municipiilor Botoșani și Iași”, a spus Barbă.

Potrivit acestuia, județul Suceava are incluse în proiectul inițial al Rutei obiective din mai multe localități – Suceava, Călinești-Cuparencu Șerbăuți, Putna, şi lucrăm la documentații pentru ca această rută să includă obiective din cât mai multe localități sucevene, practic nefiind zone unde să nu regăsim pașii, amprenta geniului, marelui patriot, Mihai Eminescu.

„Certificată în prezent, la debut, ca o rută națională, consider că aceasta poate și trebuie dezvoltată, pentru a deveni în scurt timp o rută cultural – turistică transnațională prin includerea, în primă etapă, a zonelor transfrontaliere, Regiunea Cernăuți și Republica Moldova. Noi suntem pregătiți. Am inițiat deja și ne dorim să dezvoltăm cât mai multe proiecte în comun cu județele vecine. Dezvoltarea turismul în zonă aduce avantaje tuturor.

Odată cu omologarea Rutei Cultural-Turistice Mihai Eminescu, referitor la evenimentele care au loc la obiectivele incluse în Rută, mi-aș dori să ,,unificăm” festivalurilor și alte evenimentele organizate în jurul Zilelor semnificative 15 ianuarie și 15 iunie, la Putna, Ipotești, Suceava, Botoșani, pentru a le crește din toate punctele de vedere, pentru a da posibilitatea unei participări crescute la majoritatea evenimentelor, atât a partea specialiștilor, cât și a publicului”, a mai spus Barbă.

El a mai declarat că fiind ,,Anul Ciprian Porumbescu”, s-a bucurat că în februarie s-a obținut omologarea Rutei cultural – Turistice Pe Urmele Geniilor Ciprian Porumbescu și George Enescu, realizată împreună cu vecinii din județul Botoșani.

„În județul Suceava am dezvoltat încă din anul 2008, Consiliul Județean, la inițiativa președintelui Gheorghe Flutur, o serie de trasee turistice, unele fiind numite Drumuri, dorind ca și prin aceste proiecte să conservăm și să promovăm patrimoniul material și imaterial al județului Suceava în întreaga lume, sub brandul Bucovina. Drumul lui Ștefan, Drumul Ouălor Încondeiate, Drumul Lemnului, Drumul Huțulilor. În timp, o serie de propuneri s-au concretizat în certificarea de rute regionale, naționale sau chiar transnaționale. În total, zeci de astfel de rute turistice și apoi, în mod fericit, așa cum și noi am susținut, s-a inclus și componenta culturală, certificându-se rute cultural-turistice. Bucovina deține aici o zestre inegalabilă, drept care se regăsește în majoritatea rutelor certificate; Ruta Cultural – Turistică Patrimoniul Material UNESCO – bisericile pictate, rutele care includ biserici din lemn, muzee și case memoriale, sate tradiționale, meșteri populari şi meşteşuguri tradiționale, destinațiile turistice EDEN și FIJET, sunt doar câteva exemple”, a arătat Barbă.

Potrivit acestuia, conservând și valorificând cu tenacitate și profesionalism această Zestre, Bucovina a devenit unanim apreciată de specialiști și deosebit de atractivă pentru turiști.

„Odată cu înființarea în acest an a Organizației de Management al Destinației Bucovina, OMD regional, primul și, deocamdată, unicul din țară, putem aborda de pe un nivel superior promovarea județului Suceava sub brandul Bucovina, fiind împreună toți factorii implicați în turism. Despre activitatea OMD-ul nostru și despre OMD-uri în general, într-o discuție cu actualul ministru de resort, am transmis câteva opinii privind necesitatea finanțării prin PNRR a OMD pentru proiecte de investiții în turism și de promovare a destinațiilor.

În acest an, Bucovina este Destinația Anului în România. Bucovina se regăsește pe podium în toate clasamentele pe turism, inclusiv la nivel internațional, recent proiectul „Via Mariae – Drumul Reconcilierii” depus de CJ Suceava a fost desemnat finalist la categoria „Turism religios, pelerinaj și spiritual” a Premiilor Rețelei Europene de Turism Cultural (ECTN) „Destinația turismului cultural durabil 2023”.

Pentru Consiliul Județean Suceava, dezvoltarea turismul în județ este o prioritate, finanțând din bugetul propriu sau prin accesarea de fonduri guvernamentale și europene ample proiecte de dezvoltare a structurii pentru turism. Se facilitează accesul către județele învecinate cu noi și cu vecinii de peste graniță prin infrastructură rutieră modernă dar și prin trasee montane marcate care pot fi parcurse pedestru sau cu bicicleta. Pentru unele investiții am obținut în acest an și finanțare prin PNRR, județul Suceava fiind campion la accesarea de fonduri europene, nefiind domeniu în care să nu fi avut admis la finanțare măcar un proiect”, a mai declarat Barbă.