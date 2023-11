Poliția Suceava: Șoferi băuți sau sub influența substanțelor interzise identificați în cadrul acțiunii „Blocada”

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În cursul acestui weekend, polițiștii rutieri suceveni au desfășurat acțiuni de amploare în cadrul acțiunii ,,Blocada”, concentrându-se asupra identificării șoferilor aflați sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise. Activitățile au vizat prevenirea accidentelor rutiere și sancționarea celor care încalcă normele de circulație.

În total, au fost ridicate peste 50 de permise de conducere, iar aproape 1000 de șoferi au fost testați cu aparatele etilotest și drugtest.

Cu toate eforturile de prevenție, au fost identificați șoferi care au consumat alcool sau au fost sub influența substanțelor interzise. Iată câteva dintre cazurile semnalate:

La data de 18.11.2023, ora 22:20, în cadrul acțiunii ,,Blocada” desfășurate pe strada Calea Cernăuți din municipiul Rădăuți, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr de 25 de ani din Rădăuți. Acesta a fost testat pozitiv pentru substanțe psihoactive, fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice. Urmează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

La data de 18.11.2023, ora 22:23, în timpul acțiunii ,,Blocada” pe strada Calea Cernăuți din Rădăuți, un bărbat din Dornești a fost depistat conducând sub influența alcoolului, cu o alcoolemie de 0,48 mg/l în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei și s-a sesizat din oficiu sub aspectul infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

La data de 19.11.2023, ora 00:10, în cadrul acțiunii ,,Blocada” pe D.J. 178 în comuna Ilișești, un șofer din Ciprian Porumbescu a fost depistat conducând cu o alcoolemie de 0,55 mg/l în aerul expirat. S-au întocmit dosare penale sub aspectul infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

La data de 19.11.2023, ora 01:35, în timpul acțiunii ,,Blocada” în satul Todirești, un șofer din Cajvana a fost depistat cu o alcoolemie de 0,73 mg/l în aerul expirat. Acesta nu poseda permis de conducere și a fost cercetat penal pentru „conducerea unui vehicul fără permis” și „conducerea sub influența alcoolului”.

La data de 19.11.2023, ora 01:45, în timpul acțiunii ,,Blocada” în orașul Broșteni, un șofer a fost depistat cu o alcoolemie de 0,43 mg/l în aerul expirat. A fost întocmit dosar penal pentru „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”.

La data de 17.11.2023, ora 10:30, pe DN. 17 în afara localității Gura Humorului, un șofer de 33 de ani a fost depistat conducând fără permis de conducere. S-a întocmit dosar penal pentru „conducerea unui vehicul fără permis” și „fals material în înscrisuri oficiale”.

La data de 17.11.2023, ora 23:30, în satul Malini, un șofer de 25 de ani a fost oprit în timpul acțiunii ,,Blocada” și a refuzat testarea cu etilotestul. A fost condus la Spitalul Municipal Fălticeni pentru recoltarea de probe biologice, fiind cercetat sub aspectul „conducerii sub influența alcoolului sau altor substanțe”.

Poliția reamintește importanța respectării normelor de circulație și atrage atenția asupra pericolelor generate de conducerea sub influența substanțelor interzise. Acțiunile de prevenție și sancțiunile aplicate au ca scop asigurarea siguranței în trafic și reducerea riscului de accidente rutiere.