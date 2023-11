Gheorghe Flutur, la Vatra Dornei, explică de ce a montat pavele în centrul orașului: Am vrut să împing căruța ca astăzi să se termine aceste lucrări

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat marți seara, la deschiderea Târgului de Turism de la Vatra Dornei că s-a preocupat intens de această zonă și că a montat chiar și pavele doar pentru a determina constructorii să lucreze mai repede.

„Mulți ani Dorna s-a plâns că n-am trecut Mestecănișul foarte des. L-am trecut și l-am trecut cu folos. Astăzi aveți această capodoperă împlinită, Cazinoul Băilor, iar zilele astea aprindeți flacăra la gazul metan”, a spus Flutur.

El le-a spus celor prezenți că de Ziua Bucovinei la Vatra Dornei, în sala Cazinoului s-a omagiat ce se întâmpla acum 105 ani: Unirea Bucovinei cu Țara.

„Oameni buni, dragi bucovineni, să iubiți Bucovina, să țineți la acest pământ extraordinar! De la acest microfon gândul meu se îndreaptă spre frații din Bucovina de Nord. Acolo prea des trag clopotele și trag pentru feciorii care vin în sicrie de pe front. Ne rugăm să se termine războiul nedrept. Ne rugăm să ne întâlnim în drumul spre Uniunea Europeană, să deschidem granițele și la Izvoarele Sucevei și la Ulma și la Climăuți să ne putem întâlni cu ei. Și ei așteaptă asta”, a spus Flutur care le-a transmis „La mulți ani!”.

Totodată, președintele CJ Suceava a ținut să le mulțumească dornenilor pentru tot ce au făcut alături de administrația locală.

„Ne-am întâlnit cu unii dintre dumneavoastră, eram aproape diriginte de șantier. Unii m-au criticat că am pus pavele. Nu asta am vrut. Am vrut să împing căruța ca astăzi să se termine aceste lucrări”, a precizat Flutur.

El le-a spus că autoritatea județeană va promova zona Dornelor ca să aducă turiști și speră că în Cazino să fie spectacole în fiecare zi să atragă turiștii să recapete ceea ce îi lipsește acum, fața de stațiune montană vie a României.