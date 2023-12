Șoferul care a rănit doi tineri pe trecerea de pietoni din zona Policlinicii Areni era băut

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Accidentul în care doi tineri au fost răniți pe trecerea de pietoni din zona Areni a fost provocat de un tânăr șofer băut din județul Botoșani.

Purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu, a spus că Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată prin 112 la ora 20:45 cu privire la un eveniment rutier produs pe bulevardul principal din municipiul Suceava.

Din primele verificări s-a constatat faptul că un șofer de 28 de ani din comuna botoșăneană Vaculești a condus autoturismul pe strada Ștefan cel Mare din mun. Suceava din direcția Centru către zona Areni și a acroșat pe doi tineri, respectiv o fată de 16 ani și un băiat de 17 ani, angajați în traversarea regulamentară pe marcajul pietonal a unei treceri de pietoni din zona Policlinicii.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală gravă a minorei de 16 ani și vătămarea ușoară a tânărului de 17 ani. Cei doi au fost transportați la Spitalulul Județean Suceava pentru acordarea de îngrijiri medicale

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultând o valoare de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea șoferul a fost testat și cu aparatul drugtest rezultatul fiind negativ. Conducătorul auto a fost și el condus la unitate medicală pentru prelevarea probelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În acest caz s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, urmând a fi dispuse măsuri procedurale si procesuale sub coordonarea unității de parchet competente.