Flutur a aprins flacăra de gaz natural la Vatra Dornei: După foarte mulți ani de zile, mult așteptatul gaz metan a venit și la Vatra Dornei

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a aprins, vineri dimineața, flacăra la un aragaz branșat la rețeaua de gaz natural din Vatra Dornei anunțând că de acum municipiul Vatra Dornei are gaz natural.

Flutur a spus că în anul 2023 s-a preocupat foarte mult alături de administrația locală liberală și împreună cu deputatul PNL Angelica Fădor de problemele din Vatra Dornei.

„Astăzi a venit gazul metan la Vatra Dornei. Am trecut Mestecănișul și în sfârșit, lumea de aici, casele, pensiunile, apartamentele, centrala termică și sper ca industria alimentară și ceilalți să aibă gaz metan pentru că Dorna merită să aibă gaz metan fiind o zonă cu iarnă lungă”, a spus Flutur.

El a reamintit că luna trecută a fost redeschis Cazinoul Băilor și a menționat că a fost criticat că s-a implicat în accelerarea lucrărilor de refacere a zonei centrale.

Mai mult, Flutur a spus că Vatra Dornei este orașul care a cunoscut cea mai frumoasă dezvoltare în ultimii ani cu proiecte de peste 50 de milioane de euro care au schimbat stațiunea la față, de la străzi, apă și canalizare, ambulatoriul spitalului, locuințe sociale, gaz natural care erau așteptate și a mulțumit dornenilor pentru încrederea acordată.

Flutur a mers apoi la o familie din Vatra Dornei unde a aprins flacăra aragazului conectat la rețeaua de gaz natural recent realizată.

„După foarte mulți ani de zile, mult așteptatul gaz metan a venit și la Vatra Dornei”, a spus Flutur care a reamintit că în 2 decembrie 2011 aprindea cu un chibrit flacăra la Câmpulung Moldovenesc.

El a mulțumit primarului și viceprimarului, dar în special deputatului PNL Angelica Fădor pentru că „a fost o luptă”.

Flutur a adăugat că dornenii aproape că și-au pierdut speranța și nu credeau că acest proiect se va finaliza.

„Din primul mandat de președinte am luat acest proiect cu o conductă făcută undeva până la Prisaca Dornei și abandonată. Cei dinaintea mea au venit cu o firmă rusească, Stroytransgaz, care a falimentat și s-a oprit acel proiect „Utilități și mediu”. Am luat de la zero. Sunt aproape 40 de kilometri de conductă construită până la Vatra Dornei. N-a fost ușor. Trecerea prin munte a fost cea mai dificilă în zona Pojorâta și Pasul Mestecăniș cu proprietari de pădure-pe unii nu-i găseam- cu zonă stâncoasă unde s-a modificat soluția tehnică a Transgaz. Anul trecut am venit cu premierul Ciucă la Vatra Dornei și arătam că am veni la marginea orașului cu gazul metan. Astăzi, după o investiție de peste 30 de kilometri de rețele de gaze naturale în municipiul Vatra Dornei a ajuns gazul în acest oraș”, a spus Flutur.

El a explicat că de acum dornenii au o alternativă la încălzirea cu lemn și consideră că este o soluție și pentru atragerea de investitori în Vatra Dornei.

Flutur a menționat că investiția Transgaz de la Pojorâta la Vatra Dornei a costat 4,2 milioane de euro și a mulțumit și firmei care a executat rețeaua de distribuție din municipiu pentru că s-au ținut de cuvânt și că acum dornenii au gaz natural.

Președintele CJ Suceava a mai spus că gazul natural va fi folosit de centrala termică la care sunt branșate circa 2600 de apartamente, dar că sunt și circa 3000 de beneficiari care pot alege să se încălzească cu lemne sau cu gaz metan.

Flutur a transmis administrației locale să nu ardă gazul degeaba.

Deputatul PNL Angelica Fădor a spus că acesta este un moment mult așteptat de dorneni.

„De-a lungul timpului s-a discutat mult despre aducțiunea de gaz metan de la Vatra Dornei. Pe de o parte a fost privită cu încredere, cu speranță, iar pe de altă parte cu scepticism”, a spus Angelica Fădor care a amintit și impedimentele birocratice, de reflief sau de proprietate, care au fost surmontate pentru ca la Vatra Dornei să fie adus gazul natural, menționând că a fost nevoie de diverse acte normative emise de Guvern pentru scoaterea din circuit a terenurilor pe unde trece acum conducta magistrală de gaz natural.

„Important este că avem gaz la Vatra Dornei și asta datorită eforturilor administrației liberale, iar gazul metan la Vatra Dornei înseamnă implicarea tuturor, înseamnă dezvoltare, înseamnă civilizație, înseamnă un pas înainte”, a spus deputatul PNL.