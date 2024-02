Compania Națională de Investiții Rutiere vrea să preia de la CNAIR proiectele Autostrăzii Nordului și al Drumului Expres Suceava-Botoșani

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere(CNIR), Cătălin Urtoi, a anunțat că odată cu operaționalizarea acestei companii dorește să preia de la CNAIR mai multe proiecte între care Autostrada Nordului și Drumul Expres Suceava-Botoșani.

Astfel, el a anunțat că în cadrul procedurii de realizare a Bugetului de venituri șui cheltuieli CNIR pentru anul 2024 care este în desfășurare se va ține cont de această listă de proiecte ce vor fi preluate de la CNAIR.

„În data de 07.02.2024, în baza OUG 55/2016 și a Protocolului de Colaborare între CNAIR și CNIR, am transmis către CNAIR o listă de proiecte aflate în analiza companiei CNIR, prin care am solicitat o fișă tehnică pentru fiecare proiect in parte, cu situația la zi a implementării lor și dacă au fost bugetate sau nu în BVC CNAIR pentru 2024”, arată Urtoi.

El spune că funcție de răspunsul primit, se va face o analiză internă și se va solicita Ministerului Transporturilor o listă de proiecte care să facă obiectul transferului de la CNAIR la CNIR și care să fie prinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli CNIR pe 2024.

Deasemenea se va finaliza și o procedură de lucru în vederea preluării acestor proiecte, procedură la care se lucrează în acest moment și care va permite o preluare din mers, fără blocaje ale proiectelor.

„Compania CNIR va fi pregătită să aducă plus valoare și să accelereze finalizarea acestor proiecte! Această procedură va cuprinde întreaga gamă de proiecte: Studii de Prefezabilitate, Studii de Fezabilitate, Proiectare și Execuție”, a menționat Urtoi.

Directorul general al CNIR a prezentat lista proiectelor pentru această analiză:

1. Autostrada A13, Bacău-Brașov

2. Autostrada Unirii -A8, secțiunea montană, Miercurea Nirajului-Leghin

3. Autostrada Unirii-A8, tronsonul Motca-Letcani-Ungheni

4. Autostrada A3, Ploiești-Brașov

5. Drum Expres, Focșani-Brăila

6. Drum Expres, Craiova-Tg.Jiu

7. Drum de mare viteză, București-Giurgiu

8. Autostrada Nordului A14, Satu Mare-Baia Mare-Dej-Bistrita-Suceava

9. Drum Expres, Arad-Oradea

10. Drum Expres, Cluj-Dej

11. Drum Expres, Suceava-Botoșani