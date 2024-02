Vasile Tofan(CJ Suceava) vine cu explicații privind costul foarte mare al centurii Gura Humorului: Când vorbim de preț ar trebui să se țină seama de anvergura foarte mare a acestui proiect, cu peste 5 km de viaducte

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Vasile Tofan, a făcut, vineri seara, clarificări cu referire la centura orașului Gura Humorului, considerând că discuțiile legate de prețul foarte mare al proiectului este un atac la Gheorghe Flutur.

„Ceea ce văd în aceste zile este un atac absolut nemeritat la adresa președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, deoarece proiectarea și prețul din deviz sunt responsabilitatea firmelor care au câștigat licitația. Ai putea să te legi de Gheorghe Flutur pentru că este din Gura Humorului, dar nu ar fi corect. Dar pare mai degrabă așa, că dacă nu s-ar face varianta ocolitoare, „de ce nu se face?”, iar dacă se face, „de ce se face?” ”, a arătat Vasile Tofan.

El a spus că și cei de la CJ Suceava au pus întrebări despre prețurile estimate și că răspunsul a fost că centura Gura Humorului, ca parte a Autostrăzii Nordului, pe 4 benzi, are pe o porțiune de peste 5 km eprevăzută construirea unui viaduct sprijinit cu stâlpi de beton în albia râului Moldova.

„Nu există altă posibilitate decât construirea unui viaduct pe malul stâng al râului Moldova, cu legătură către Parcul Ariniș, cu podul de trecere peste râul Moldova, cu pasarelă de trecere peste drumul spre Mănăstirea Voroneț și cu foarte multe lucrări de artă. Toate acestea grevează asupra costurilor. Este de precizat faptul că pe totul parcursul acestei proiectări și la momentul prezentării publice a etapei de proiectare au fost de față și reprezentanții CNAIR. S-au parcurs aceste etape și s-a ajuns la forma la care specialiștii companiei și-au dat acordul”, a precizat Tofan.

El a adăugat că este cunoscut faptul că această porțiune este una dintre cele mai dificile de pe traseul Autostrăzii Nordului.

„Legat de prețuri, cred că pot fi întrebați proiectanții și nu CJ Suceava. Ne pare rău că orice demers de bună credință ajunge să fie interpretat politic și cu multă răutate. CJ Suceava putea să stea pe margine, să nu se implice în proiectarea Drumului Expres Suceava – Botoșani, nici în cea a variantei ocolitoare a orașului Gura Humorului, nici a drumului paralel cu frontiera Ucrainei. Acestea erau în atribuțiile Ministerului Transporturilor și a CNAIR. Mă întreb, era mai bine așa? În condițiile în care cei de la centru sunt extrem de ocupați, având un număr foarte mare de proiecte, iar regiunea Moldovei nu a fost întotdeauna în vârful listei de priorități, eu cred că nu”, a mai declarat vicepreședintele CJ Suceava.

Potrivit lui Tofan, din anul 2020 legislația permite implicarea autorităților locale în proiecte care sunt pe raza lor, deci legislația permite acest lucru și a ținut să sublinieze că puține județe din țară și-au asumat să organizeze proceduri de proiectare, dar că toate fazele acestor proiecte sunt verificate minuțios de CNAIR, de Ministerul Transporturilor și de comisia interministerială pentru a primi undă verde la finanțare.

„Încă o dată, pentru corecta informare a cetățenilor, atunci când vorbim de preț ar trebui să se țină seama de anvergura foarte mare a acestui proiect, cu peste 5 km de viaducte. Nu putem compara 1 km de autostradă cu 1 km de viaduct. Nu sunt în măsură să vorbesc despre tot ce presupune executarea întregului proiect și despre acest preț, dar sunt convins că cei care au făcut proiectul pot da explicații concrete despre aceste valori”, a mai spus Tofan.

Vicepreședintele CJ Suceava s-a referit și la faptul că tronsonul de autostradă trece pe o porțiune de teren ce îi aparține lui Gheorghe Flutur arătând că traseul trece pe parcelele a sute de cetățeni.

„Procedura de despăgubire este cea prevăzută de legislația în vigoare, este total transparentă, iar președintele Gheorghe Flutur și-a declarat posibilul viitor conflict de interese, astfel că, fiind vicepreședintele CJ Suceava responsabil cu partea tehnică, am fost împuternicit să mă ocup eu de acest proiect”, a concluzionat Vasile Tofan.

Consiliul Județean Suceava a aprobat în ultima ședință indicatorii tehnico-economici pentru centura Gura Humorului, proiectul fiind estimat la 539 de milioane de euro pentru 10,1 km de șosea de ocolire la profil de drum expres.

Suma aprobată pentru această investiție a fost criticată de fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor din partea USR, Horațiu Cosma.

„Gheorghe Flutur își face centură „de aur” la Gura Humorului pe banii tuturor românilor. Consiliul Județean a alocat 540 de milioane de euro pentru 10 km de centură, care nu e nici măcar autostradă. Adică 54 de milioane de euro pentru fiecare kilometru. Poate suma se justifică pentru că președintele CJ are teren pe traseul centurii și așteaptă niște despăgubiri serioase. Spre comparație, Autostrada Sibiu – Pitești pe sectorul greu care trece munții costă vreo 30 de milioane de euro per kilometru. Autostrada de Centură București, vreo 10 milioane de euro per kilometru. Autostrada Moldovei A7 costă vreo 12 milioane de euro per kilometru. Și exemplele pot continua. Nu există vreo autostradă clasică în România sau în lume care să se apropie de minunea lui Flutur”, spune Horațiu Cosma, fost secretar de stat în ministerul Transporturilor.