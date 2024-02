Peste 9.000 de cetățeni ucraineni care au fugit din Ucraina din cauza războiului au trecut ilegal frontiera de nord în 2 ani de zile

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Inspectorul șef al ITPF Sighetu Marmației, chestorul de politie Florin Coman, a prezentat printr-o declarație de presă rezultatele principalelor activităţi de control şi supraveghere a frontierei, desfăşurate de personalul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, în anul 2023.

„I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei are în subordine 3 Servicii Teritoriale, 15 Sectoare şi 14 Puncte de Trecere a Frontierei (6 rutiere, 5 feroviare, respectiv 3 TEMPORARE ). Pe parcursul anului 2023, obiectivul strategic al inspectoratului a constat în asigurarea permanentă a supravegherii şi controlului trecerii frontierei de stat, în scopul prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale, criminalităţii transfrontaliere şi a oricărei alte încălcări a regimului juridic al frontierei de stat, la frontiera de nord a României, frontieră externă a Uniunii Europene”, a spus șeful ITPF Sighetu Marmației.

Potrivit acestuia, în anul 2023 au fost înregistrate 2.043 cazuri de trecere frauduloasă a frontierei de stat din Ucraina în România, în care au fost implicați 3.868 cetățeni ucraineni, din care 1.596 pe raza județului Maramureș, 1.726 pe raza județului Suceava și 546 la granița județului Satu Mare cu Ucraina. În momentul depistării aceștia au solicitat protecție temporară. Din totalul detecţiilor la frontiera verde, 97,24% sunt cetățeni ucraineni.

Potrivit chestorului Florin Coman, la valorile de mai sus se adaugă un număr de 95 de cetățeni ucraineni care au fost depistați în timp ce încercau să treacă fraudulos din România în Ungaria.

El a apreciat că în anul 2023, se constată o mică scădere a cetățenilor ucraineni depistați la frontiera verde, față de anul 2022 (când au fost depistați 4.500, din care 2.000 la granița Maramureșului cu Ucraina, aproximativ 1.500 pe raza județului Suceava, iar 1.000 pe raza județului Satu Mare).

„De la începutul acestui an, la frontiera de nord a României se constată din nou o creștere a numărului de cetățeni ucraineni care au fost depistați după ce au trecut ilegal frontiera, față de aceeași perioadă a anul 2023”, a spus șeful ITPF Sighetu Marmației.

El a precizat că de la începutul conflictului în Ucraina, mai exact din data de 24 februarie 2022 și până în prezent, la frontiera de nord a României au fost depistați pe raza județelor Maramureș, Satu Mare și Suceava peste 9.000 cetățeni ucraineni (mai exact 9.112) cu vârste între 18 și 60 de ani, care au declarat polițiștilor de frontieră că au fugit din Ucraina din cauza războiului.

„Din păcate, mulți dintre ei își pun viața în pericol, încercând să traverseze frontiera înot prin apa rece și învolburată a râului Tisa sau prin Munții Maramureșului la altitudini de până la 1.900 de metri, nefiind echipați corespunzător pentru terenul greu accesibil, în condiții de iarnă cu temperaturi foarte scăzute. De când a început conflictul în Ucraina și până în prezent, am avut parte de mai multe situații tragice în care 16 cetățeni ucraineni au fost descoperiți decedați, 9 pe malul românesc al râului Tisa și 7 în Munții Maramureșului. Avem însă și peste 52 de acțiuni (23 în anul 2023 și 29 in 2022) de căutare și salvare a cetățenilor ucraineni în Munții Maramureșului, în care alături de Salvamont Maramureș am reușit să salvăm 72 de cetățeni ucraineni rătăciți în zona de frontieră alpină”, a mai spus chestorul Florin Coman.