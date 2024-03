Gheorghe Flutur, la inaugurarea expoziției „Noi, poporul” a Ambasadei SUA a vorbit de bucovinenii care au plecat în SUA: Au adus o varietate de cunoștințe și abilități în SUA, contribuind la dezvoltarea economică și culturală a țării

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis, miercuri, la inaugurarea expoziției „Noi, poporul” a Ambasadei SUA în România că Suceava și Statele Unite se angajează să colaboreze în abordarea provocărilor actuale, să promoveze pacea și stabilitatea în lume și să creeze un viitor mai bun pentru toți.

Flutur a transmis ambasadorului SUA la București, Kathleen Kavalec, că este o adevărată onoare și privilegiu să îi fie gazdă în Bucovina, apreciind că întâlnirea de astăzi marchează un moment deosebit, în care se pune accent pe valorile fundamentale ale democrației și pe importanța colaborării între țări.

„Este o onoare să mă adresez astăzi acestui auditoriu select prin intermediul programului We the People. În calitate de reprezentant al judetului Suceava, România, doresc să subliniez profunzimea și importanța relației noastre cu Statele Unite ale Americii. Proiectul „We the People”, inițiat de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, este un exemplu elocvent al angajamentului continuu pentru consolidarea democrației și promovarea drepturilor omului. Acest proiect, cu accent pe dialogul și interacțiunea cu comunitățile locale, este un efort de a sprijini și încuraja cetățenii să fie parte activă în procesul democratic”, a spus Flutur.

El a subliniat că Suceava, un oraș cu o istorie bogată și o comunitate vibrantă, oferă un cadru ideal pentru promovarea valorilor democratice și pentru a înțelege mai bine rolul cetățenilor în guvernare.

„Prin intermediul acestui proiect, avem oportunitatea să ne întărim angajamentul față de valorile democratice și să încurajăm participarea civică”, a spus președintele CJ Suceava.

El a vorbit despre bucovinenii migrați în SUA, arătând că migrația românilor din Bucovina în SUA a început în secolul al XIX-lea și a continuat în secolul următor, precizând că motivele migrației au fost diverse, inclusiv sărăcia, instabilitatea politică și opresiunea, iar mulți români din Bucovina au emigrat în căutarea unei vieți mai bune și a oportunităților economice în Statele Unite.

„Odată ajunși în SUA, românii din Bucovina au contribuit la diversitatea culturală și economică a țării. Mulți s-au stabilit în orașe precum Cleveland, Chicago, Detroit și New York, unde au format comunități strânse și au păstrat tradițiile lor culturale și lingvistice. În SUA, românii din Bucovina au fost implicați în diverse domenii, cum ar fi industria minieră, construcțiile, agricultura și comerțul. De-a lungul timpului, ei au fondat organizații comunitare, biserici și școli pentru a-și păstra identitatea culturală și pentru a sprijini integrarea lor în societatea americană. Astăzi, descendenții românilor din Bucovina continuă să își păstreze legăturile cu rădăcinile lor culturale și să contribuie la viața socială, economică și culturală a Statelor Unite. Istoria și moștenirea lor reprezintă un element important al istoriei și diversității culturale a SUA”, a menționat Gheorghe Flutur.

Președintele CJ Suceava a apreciat că românii din Bucovina au adus o varietate de cunoștințe și abilități în SUA, contribuind la dezvoltarea economică și culturală a țării și a mai arătat că ei au fost implicați în diverse domenii, de la industrii grele la arte și literatură.

„Deși mulți români din Bucovina s-au integrat în societatea americană, ei au continuat să-și păstreze limba, tradițiile și obiceiurile culturale. Organizațiile comunitare și bisericii au jucat un rol important în păstrarea acestor tradiții și în transmiterea lor către următoarele generații. Descendenții românilor din Bucovina din SUA sunt astăzi parte a unei diaspore românești vibrante și active. Ei contribuie la diverse aspecte ale vieții americane și mențin legăturile strânse cu România și cu cultura lor de origine prin intermediul organizatiilor, evenimentelor culturale și al schimburilor culturale”, a amintit Gheorghe Flutur.

Președintele CJ Suceava a transmis că în această zi, în prezența ambasadorului SUA la București, reafirmă sprijinul pentru aceste valori universale și pentru parteneriatul strâns cu Statele Unite ale Americii.

„Sperăm că această întâlnire va aduce noi idei și inițiative care să consolideze relațiile noastre și să contribuie la dezvoltarea comunității noastre. De-a lungul istoriei, legăturile dintre Suceava și Statele Unite s-au dezvoltat și s-au întărit pe baza valorilor comune precum democrația, libertatea și respectul reciproc. Prin intermediul programului We the People, ne-am angajat să consolidăm aceste legături și să construim parteneriate durabile care să servească intereselor noastre comune. În ceea ce privește cooperarea economică, Suceava și Statele Unite au explorat oportunități de investiții reciproce și schimburi comerciale care să promoveze creșterea economică și să creeze locuri de muncă pentru comunitățile noastre. În plus, prin colaborarea în domenii precum tehnologia informației, sănătatea și mediu, am reușit să aducem inovație și progres în ambele țări”, a mai declarat Flutur.

El a ținut să sublinieze că pe lângă dimensiunea economică, relația româno-americană este întărită și de legăturile culturale și educaționale, iar schimburile culturale, programele de schimb de studenți și colaborările în domeniul artei și al științei au permis să ne cunoaștem mai bine și să ne îmbogățim reciproc experiența.

„Cu toate acestea, în fața provocărilor globale precum schimbările climatice, securitatea cibernetică și pandemia de COVID-19, este esențial să lucrăm împreună pentru a găsi soluții durabile și eficiente. Prin intermediul programului We the People, Suceava și Statele Unite se angajează să colaboreze în abordarea acestor provocări, să promoveze pacea și stabilitatea în lume și să creeze un viitor mai bun pentru toți.

În încheiere, doresc să reafirm angajamentul nostru ferm față de consolidarea relației noastre cu Statele Unite ale Americii prin intermediul programului We the People. să mulțumesc doameni Ambasador Kavalec și echipei „We the People” pentru eforturile lor deosebite și pentru că ne-au oferit această oportunitate de a fi parte a acestui proiect minunat.

Suntem hotărâți să continuăm să lucrăm împreună pentru a construi un viitor mai luminos și mai prosper pentru ambele noastre țări și pentru întreaga lume”, a mai spus Gheorghe Flutur.