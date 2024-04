Elevi ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” au obținut locul III la concursul mondial IFPSP

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Elevi de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc au adus mândrie și onoare României, clasându-se pe locul III la prestigiosul concurs mondial organizat în cadrul Forumului Internațional pentru Pace, Securitate și Prosperitate (IFPSP).

Echipajul format din Matei Trofin, Aida Crețiu și Bogdan Sofrone, sub îndrumarea profesor Alexandrina Zuza, s-a remarcat prin pregătirea temeinică, ambiția și pasiunea de a fi printre cei mai buni, calități care i-au propulsat pe podiumul competiției.

Acești tineri talentați au concurat la secțiunea video cu scurt-metrajul lor intitulat „Checkmate for war”, material care a impresionat juriul și le-a adus locul al III-lea.

Matei Trofin, liderul echipei premiate, a subliniat importanța susținerii valorilor fundamentale ale libertății individuale, democrației și drepturilor fundamentale ale omului, principii promovate și de către IFPSP.

Elevii de la „Ștefan cel Mare” au concurat cu colegi din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a din diverse țări membre NATO și UE, precum și din țări cu regim democratic, inclusiv Elveția, Australia, Noua Zeelandă, Japonia și altele.

Tema Forumului din acest an, „Impactul tensiunilor contemporane, conflictelor și războiului asupra marilor Instituții internaționale”, a provocat dezbateri intense, iar videoclipul lor intitulat „Is the United Nations still relevant?” a evidențiat capacitatea lor de a aborda subiecte de actualitate și de a oferi perspective constructive.

Organizația non-guvernamentală IFPSP, cu sediul în Canada, și-a propus să formeze tinerile generații în spiritul valorilor esențiale ale păcii, securității și prosperității, iar realizările remarcabile ale elevilor Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” demonstrează angajamentul acestora față de aceste principii.