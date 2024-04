AmpliFY ONG continuă seria evenimentelor în țară cu o întâlnire cu ONG-urile din Suceava. Ce evenimente urmează și ce alte oportunități au ONG-urile care se înscriu în program.

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



AmpliFY ONG, inițiativa BCR Social Finance și Launch Romania, cu sprijinul BCR, Bursa Binelui și ERSTE Foundation, a fost lansat în decembrie 2023, cu scopul de a susține dezvoltarea mediului ONG din România. Primul eveniment fizic a avut loc la Oradea, iar organizatorii anunță următoarele întâlniri din țară și oportunități pentru organizații.

AmpliFY ONG se adresează ONG-urilor mici și mijlocii, care au nevoie de resurse de creștere, acces la parteneri, mentori și know-how pentru a se dezvolta și a contribui la crearea unui mediu civic sustenabil și independent. Înscrierea în comunitate este gratuită și vine cu o serie de beneficii pentru ONG-uri.

Evenimente fizice în țară

Evenimentele de comunitate își propun reunirea ecosistemului local, cu scopul de identificare de soluții pentru provocările cu care se confruntă ONG-urile, prin sesiuni de lucru de grup și paneluri, dar și de încurajare a unor noi colaborări între asociații. Prima astfel de întâlnire a avut loc în martie, la Oradea, și a adus împreună peste 50 de participanți, iar a doua a avut loc pe 9 aprilie, la Craiova.

Următorul eveniment are loc pe 24 aprilie la Suceava, la Palo Santo Shop Bar & Coffee Hub, și se adresează atât reprezentanților mediului ONG, cât și celui public și privat. Invitații la panelul din cadrul evenimentului sunt reprezentanți din mediul ONG cu o experiență vastă: Aliona Kabanova, președintele asociației EDNAE, Vasile Gafiuc, președintele asociației Institutul Bucovina și Vlad Plăcintă, președintele asociației Salvează o inimă.

Participarea este gratuită și se face în baza înscrierii aici.

Alte orașe urmează să fie anunțate pe parcursul anului pe rețelele de socializare ale proiectului (Facebook, lnstagram și LinkedIn).

“Pentru mine, evenimentul de la Oradea a fost un succes pentru că am reușit să oferim ONG-urilor locale un cadru în care să se conecteze și să discute despre provocările lor. Grupurile de lucru au facilitat reflecția, schimbul de experiență și accesul la perspective diferite. Oamenii au venit la eveniment foarte deschiși și dornici să se conecteze între ei. Am văzut participanți care nu se știau înainte și care au pus la cale o viitoare colaborare. De asemenea, am primit feedback că s-au făcut schimb de numere de telefon. Succesul evenimentului ne încurajează să replicăm formatul și în alte orașe din țară.” – Flavia Gheorghe, Directoare Executivă AmpliFY ONG.

„Evenimentele AmpliFY ONG din țară joacă un rol important în dezvoltarea ONG-urilor locale, care prin proiectele și programele pe care le desfășoară răspund, într-un mod direct și mai personalizat, nevoilor din comunitate. Pentru BCR, este o prioritate să creeze impact pozitiv în societate și să sprijine colaborarea între ONG-uri, astfel încât organizațiile să lucreze împreună și să construiască un ecosistem mai rezilient. Mai departe, un astfel de parteneriat înseamnă o mai bună mobilizare a resurselor locale, inclusiv voluntari, donații sau sprijin din partea autorităților sau a mediului de afaceri, dar și încurajarea participării civice și creșterea sustenabilității ONG-urilor”, a declarat Iulia Drăguț, Specialist Social Banking în cadrul BCR.

Comunitate online

Comunitatea online, în care se poate înscrie gratuit orice ONG, are ca scop crearea unui cadru pentru stabilirea de noi parteneriate, schimbul de informații și experiență și, în final, amplificarea impactului pe termen lung.

Formularul de înscriere în comunitate este disponibil aici: https://amplifyong.ro/. Prin completarea formularului, ONG-urile își pot împărtăși nevoile, dar și modul în care pot sprijini alte organizații. Astfel, vor beneficia de asistență personalizată și resurse adaptate obiectivelor lor specifice.

Resurse educaționale

ONG-urile înscrise în AmpliFY ONG vor primi acces la o serie de evenimente online cu conținut educațional și articole educaționale despre subiecte de interes, precum diversificarea surselor de finanțare, măsurarea impactului, construirea unei comunități, leadership sau strategii de comunicare și PR.

AmpliFY ONG își propune să contribuie la dezvoltarea unei societăți civile puternice, independente și sustenabile, prin adresarea principalelor provocări ale acestui ecosistem. Înscrierea în comunitatea online este gratuită și accesibilă oricărui reprezentant al unui ONG, precum și reprezentanților mediului public și privat din România care vor să beneficieze de resursele puse la dispoziție prin această inițiativă.

Pentru participarea la întâlnirea din Suceava, mai multe detalii sunt disponibile aici.