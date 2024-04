Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți are 21 de elevi calificați la faza națională a olimpiadelor școlar

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți își respectă blazonul de “tradiție în performanță și excelență în educație” și în anul școlar 2023-2024 printr-un bilanț deosebit de valoros: 21 de elevi calificați la faza națională a olimpiadelor școlare, anunță unitatea școlară.

Potrivit sursei citate, elevii calificați și profesorii care i-au coordonat sunt Georgiana Solovăstru, 11 C, limba și literatura română, prof. Beatrice Halip; Maria-Alina-Ioana Lăzărescu, 9 A, lingvistică, prof. Marie Epatov Maria și prof. Otilia Bumbu; Georgiana Mehno, 10 F, limba ucraineană maternă, prof. Delia Marțineac; Francesca Mehno, 11 F, limba ucraineană maternă, prof. Delia Marțineac; Mattia Apetri, 10 D, limba engleză, prof. Paula Haiura; Teodor Chirilă, 10 D, limba engleză, prof. Paula Haiura; Damian Buliga, 9 A, limba franceză, Ungurean Marcel; Bianca Pătrăucean, 12 E, limba germană modernă, prof. Elena Anton; Alesia Pîslar, 11 A, limba neogreacă (maternă și moderna), prof. Angela Sehlanec / și Smaranda Iamandi (Neamț); Sebastian Aioanei, 9 B, matematică, prof. Loredana Strugariu; Georgiana Pascaniuc, 9 C, biologie, prof. Aspazia Băeșu; Bianca Gheorghiu, 11 F, istorie, prof. Nicoleta Mitrofan; Gabriela Calancea, 12 E, geografie, prof. Luminița Lăzărescu; Pavel Hrițcan, 12 F, filosofie, prof. Florin Popovici; Teodora Sava, 9 E, religie ortodoxă, prof. Miriam Leon-Postolache; Sofia Halip, 10 C, religie ortodoxă, prof. Miriam Leon-Postolache; Matei Sava, 11 C, religie ortodoxă, prof. Miriam Leon-Postolache; Maria Molea, 12 G, religie ortodoxă, prof. Miriam Leon-Postolache; Edgar Leahu, 10 C, religie romano-catolică, preot Ionuț Minac; Alexandru Vlăișan, 12 E, educație fizică – tenis de masă, prof. Rodica Hrihor; Eduard Chifan, 12 A, informatică, AcadNet, prof. Antoneta Lăzărescu.

Demn de remarcat este faptul că Francesca Mehno și Bianca Pătrăucean se află la a treia calificare consecutivă (Bianca la istorie în clasa a X-a și limba germană modernă în clasa a XI-a), Matei Sava și Maria Molea sunt la a doua calificare consecutivă. Anul trecut Bianca, Matei și Maria au obținut, tustrei, PREMIUL I la faza națională.

Mai mult, anul trecut Maria Molea s-a mai calificat la faza națională și la Olimpiadele cu cultură și spiritualitate românească, la care a obținut Mențiune, și limba germană modernă, la care nu a putut participa din cauză că s-a desfășurat simultan cu olimpiada de religie. Se mai remarcă faptul că la disciplina religie, cultul ortodox, elevii liceului au obținut Premiul I la toate cele 4 clase de nivel liceal.

Lotul olimpicilor naționali de la CNEH cuprinde, astfel, 21 de elevi calificați la 13 discipline de studiu, aproape toate disciplinele din planurile-cadru fiind reprezentate, ceea ce denotă importanța acordată studiului tuturor științelor de către elevii și profesorii colegiului. Conducerea colegiului, reprezentată de director, prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu, și director adj., prof. dr. Luminița-Mirela Lăzărescu, felicită în egală măsură pe elevii și cadrele didactice care dovedesc înclinare către studiu și performanță, în acord cu renumele și deviza instituției, contribuind la creșterea prestigiului istoric al Colegiului Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți și le dorește tuturor elevilor calificați mult succes la etapa națională.