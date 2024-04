Peste două tone de materiale reciclabile strânse de elevii Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” în cadrul unei acțiuni de promovare a comportamentelor prietenoase cu mediul

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În cadrul programului „Săptămâna verde”, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți a găzduit o inițiativă de reciclare, sub deviza inspiratoare: „Nu lăsa grija pentru mediu să ia vacanță. Mai târziu vei regreta!” (codul Eco-Școala). A doua ediție a acestei activități de promovare a comportamentelor prietenoase cu mediul a avut un impact semnificativ, implicând douăzeci de clase ale colegiului.

Sub coordonarea directorului Colegiului, prof. dr. Puiu Adrian-Nicolae, și a echipei sale formată din prof. Mitrofan Nicoleta, prof. Ciobara Alexandru, prof. Ichim Constantin și prof. Roșca Vasile, precum și cu sprijinul personalului școlii, al părinților și al comunității, activitatea s-a desfășurat sub forma unui concurs incitant. Competiția dintre clase a fost una intensă întrucât premiile puse la dispoziție prin bunăvoința SC Servicii Comunale SA, reprezentată prin director Jecalo Adi-Gheorghiță, au fost destul de consistente: Premiul I – 1 000 lei, Premiul al II-lea – 500 lei, Premiul al III-lea – 300 lei. Elevii s-au mobilizat și au strâns o cantitate totală de 2162 kg de materiale reciclabile, mase plastice/peturi și hârtie/carton, acestea fiind cântărite și preluate de către SC Servicii Comunale SA, care a pus la dispoziție personal pentru coordonarea colectării, precum și utilajele necesare. La final, clasele cu cele mai mari cantități de deșeuri reciclabile colectate au fost premiate: clasa a IX-a G (300 kg) – Premiul I, clasa a X-a A (292 kg) – Premiul al II-lea, clasa a IX-a D (230 kg) – Premiul al III-lea. Cantități de peste 100 kg au mai colectat clasele a X-a C (194 kg), a XI-a C (185 kg), a IX-a F (125 kg) și a XII-a F (124 kg).