Ion Lungu, despre prăbușiri în zonele traversate de conductele ACET: Și la Cluj s-a prăbușit o stradă. Se mai întâmplă

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a recunoscut, marți, că sunt probleme în zonele conductelor ACET, dar că face un program împreună cu directorul general al ACET, Ștefan Groza, pentru modernizarea acestora.

Primarul a fost întrebat în conferință de presă de ce se prăbușesc zonele pe unde trec conductele ACET.

„Sigur că sunt unele probleme. Le vom rezolva împreună cu ACET. Așa cum am spus și altă dată, din păcate, aceste fonduri europene, și nu puține, aproape 100 de milioane de euro pe care le-am atras în Suceava, am reabilitat în mare parte rețelele de apă, extinderea a rețelelor de apă în special în cartierele Burdujeni, Ițcani, reabilitarea stației de tratare-epurare. Din păcate, nu sunt bani destinați pentru înlocuirea magistralelor. De aceea, am avut o discuție cu domnul Groza și vom face un plan de măsuri urgente pentru magistrale”, a spus primarul.

El a reiterat că timp de 20 de ani s-au făcut investiții de 100 de milioane de euro, iar lucrul cel mai important este că apa la chiuvetă este potabilă.

„Suceava este unul dintre puținele orașe cu apă potabilă la robinete și o apă adusă din sursa Berchișești. Și la Cluj, care e Cluj, s-a prăbușit o stradă. Se mai întâmplă”, a declarat Ion Lungu.