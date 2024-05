Gheorghe Flutur anunță tratative avansate pentru reluarea curselor Suceava-Bruxelles, dar și o ofensivă „uriașă” pentru alte destinații

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, joi, în plenul Consiliului Județean Suceava că a avut, miercuri, discuții privind reluarea zborurilor pe ruta Suceava-Bruxelles cu o companie aeriană care va opera cu aeronave cu 140 de locuri.

El a evitat să spună despre ce companie aeriană este vorba și când ar urma să fie operat zborul.

Flutur a spus că în prezent se demolează construcții în zona aeroportului unde urmează să fie pregătit terenul pentru Terminalul 3.

Președintele CJ Suceava a arătat că sunt perspective pentru noi destinații.

„Sunt cel puțin trei perspective de noi destinații. Ieri am avut la ora 15:30 o întâlnire mare privind destinațiile spre Bruxelles cu curse cu 140 de pasageri. Nu vreau să dau detaliile acum până când nu am lucrurile foarte concrete. Lumea așteaptă în continuare destinații și pentru asta ne luptăm”, a declarat Flutur.

Ulterior, interpelat de un consilier județean PSD privind perspectivele în zona aeroportului sucevean, Flutur a venit cu mai multe informații.

El a spus că în ceea ce privește cursele aeriene nu se înființează de pe o zi pe alta.

„Sunt tratative care se duc. Nu depind de Consiliul Județean Suceava. Noi avem o ofensivă uriașă pentru toate companiile. Vorbim de Ryanair, vorbim de polonezii de la LOT, vorbim de turci. Ieri am vorbit cu firme mari care vin și punem în mișcare acum discuțiile pentru Bruxelles, cu Paris și așa mai departe. O să le anunțăm când o să fie. Tot de aici, noi am fost cei care am deschis celelalte curse și am adus de fiecare dată vești bune pentru Suceava”, a declarat Flutur.

El a menționat că sunt implicate și demersurile făcute de ucraineni, în special din regiunea Cernăuți pentru că cel puțin 20 la sută dintre pasageri vin din această zonă.

Flutur a mai declarat că este de apreciat că Aeroportul Suceava este în continuare pe locul cinci în țară ca număr de pasageri.