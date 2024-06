Peste 1000 de copii și adulți au participat în municipiul Suceava la Caravana Siguranța Auto Copii

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În zilele de 14 și 15 iunie 2024, Fundația Siguranță Auto Copii, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, Club Rotary Suceava, Crucea Roșie Suceava și alți parteneri, au organizat Caravana Siguranța Auto Copii în mai multe locații din zona municipiului Suceava.

Evenimentele au debutat pe 14 iunie, în comuna Șcheia, în parcarea unui hypermarket specializat în comercializarea de jucării pentru copii. Polițiștii rutieri au oprit vehiculele în care erau transportați copii, oferind părinților recomandări privind montarea dispozitivelor speciale de retenție pentru copii și explicând legislația în domeniu. Specialiștii Fundației Siguranță Auto Copii au invitat părinții să testeze un simulator auto, iar copiii au vizionat impactul asupra unui manechin în lipsa dispozitivului de retenție.

Pe 15 iunie, între orele 10:30 și 16:30, pe esplanada centrală din fața Casei de Cultură Suceava, s-a desfășurat un eveniment amplu, cu participarea tuturor partenerilor de campanie. Motocicletele și autospecialele de poliție au fost explorate cu curiozitate de copii și adulți. Au avut loc simulări de impact frontal la 13 km/h, testări și instalări de scaune auto pentru copii, scenarii de realitate virtuală cu ochelari VR și demonstrații de percepție vizuală deformată. Ochelarii VR au prezentat modificările percepției, atenției și reflexelor în cazul consumului de alcool și droguri. De asemenea, au fost prezentate cursuri de sănătate și siguranță a bebelușului și copilului mic, pasager în autoturism, și cursuri de prim ajutor în caz de accident rutier.

Interesul a fost mare, peste 1000 de persoane participând în cele două zile la activitățile interactive organizate. Șoferii identificați de polițiști fără centură sau care nu și-au asigurat minorii în dispozitivele speciale au fost sancționați cu avertismente, cu condiția participării la testele și simulările organizate în cadrul campaniei de conștientizare.

Organizatorii speră că mesajul transmis și experiențele de simulare a impactului vor responsabiliza suplimentar șoferii, în vederea acordării unei importanțe mai mari respectării legislației și propriei siguranțe.

Importanța purtării centurii de siguranță

Centura de siguranță este esențială pentru protecția șoferilor și pasagerilor în caz de impact, deoarece:

Împiedică impactul cu parbrizul.

Elimină riscul de a fi aruncat din mașină.

Previne rănirea altor pasageri prin coliziune.

Reduce riscul de vătămare a coloanei vertebrale.

Funcționează împreună cu airbag-ul.

Conform legislației, șoferii și pasagerii sunt obligați să folosească centura de siguranță în timpul circulației pe drumurile publice, indiferent de locul ocupat. Șoferii trebuie să informeze pasagerii despre această obligativitate. Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție și se sancționează cu amenzi de până la 495 lei.

În primele cinci luni ale anului 2024, polițiștii suceveni au aplicat aproape 5000 de sancțiuni pentru nepurtarea centurii de siguranță sau neutilizarea dispozitivelor speciale de retenție pentru copii. Au fost aplicate 4733 de sancțiuni pentru șoferi, 224 pentru pasageri și 19 pentru neutilizarea dispozitivelor de retenție pentru copii.

Copiii sub 12 ani sau cu înălțimea sub 150 cm trebuie să poarte centuri de siguranță adaptate greutății și dimensiunilor lor. Aceștia nu pot călători pe scaunul pasagerului din față, iar copiii sub 3 ani trebuie transportați în dispozitive omologate. Transportul animalelor pe locurile din față este interzis.