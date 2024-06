O tânără suceveancă, premiantă a concursului Future Jobs Cup organizat de TikTok și Școala de Valori

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



TikTok și Școala de Valori au anunțat finaliștii Future Jobs Cup, o inițiativă CSR concepută să ajute studenții români să dobândească abilitățile și cunoștințele necesare pentru piața locurilor de muncă aflată în rapidă evoluție. Printre premianți se numără și o tânără suceveancă, Andreea Ungureanu, care, alături de colegul său, Teodor-Emilian Cazacu, a obținut locul al doilea în competiție.

La această ediție a concursului s-au înscris aproape 2.400 de studenți din principalele universități din România, demonstrând ambiția și determinarea noii generații. Participanții au dobândit competențe esențiale precum analiza datelor, securitatea cibernetică, recunoașterea știrilor false, utilizarea instrumentelor digitale și editarea video. Peste 80% dintre respondenți au menționat că acum, odată cu încheierea proiectului, se simt mai pregătiți pentru piața muncii viitoare, iar 75% dintre ei consideră că proiectul i-a ajutat semnificativ.

Rezultate cheie ale Future Jobs Cup:

Optimism crescut: 80% dintre participanții care au răspuns unui chestionar intern sunt optimiști cu privire la locurile de muncă viitoare în contextul unei piețe a muncii digitalizate.

Competențe dobândite: Participanții au menționat că au dobândit o gamă largă de abilități esențiale pentru viitoarele locuri de muncă.

Dezvoltare personală: Proiectul a contribuit semnificativ la dezvoltarea abilităților non-tehnice ale participanților, cum ar fi colaborarea, adaptabilitatea, comunicarea, creativitatea, motivația și leadershipul.

Impact pozitiv: Participanții au subliniat impactul pozitiv al proiectului asupra dezvoltării lor personale și profesionale.

În cadrul festivității de premiere, creativitatea, inovația și eforturile tuturor participanților au fost celebrate. Peste 1.016 tineri au avansat în a doua etapă a competiției, implicându-se în etapa de pregătire a programului. Juriul a inclus personalități precum Silvia Bogdan, Președinte al Școlii de Valori; Alina Hinescu, Manager de parteneriate, Europa Centrală, TikTok; Monica Zara, Partener & Head of Conference, How to Web; Oana Maria Călin, Profesor de Jurnalism și Comunicare; și Tudor Mureșanu, Trainer de Nimic.

Anunțarea câștigătorilor:

Locul I ($15.000): Oportune (echipa formată din Alexandru-Emilian Crăciun, Angela Mihaela Ciuraru, Mihai Cosmin Ciuhureanu, David Stancu-Filipescu, Larisa Prelucan) – București și Galați

Locul II ($10.000): Zațu (Teodor-Emilian Cazacu, Andreea Ungureanu) – București și Suceava

Locul III ($7.000): Plant from home (Mihail Câmpeanu, Vlad Postelnicu, Teodora Câmpeanu, Andreea Barbuc, Sofiana Alexe, Bianca-Elena Rotaru) – București și Timișoara

„A fost o experiență extraordinară la care nu ne-am așteptat. Mă simt bucuros, e un plus de validare după toată munca pe care am depus-o. Încep să cred că vorba „plec din România că nu am ce face aici” nu o să mai existe în câțiva ani. Prin inițiative ca Oportune și toate celelalte pe care le-am întâlnit în cadrul Future Jobs Cup cred că putem reuși să facem ceva mișto și să schimbăm,” a declarat Alexandru-Emilian Crăciun, reprezentant al echipei câștigătoare a locului I.

Dezvoltarea abilităților de inovare:

TikTok și Școala de Valori au lansat Future Jobs Cup pentru a aborda nevoia critică de competențe digitale în contextul în care 90% din locurile de muncă ale viitorului vor necesita astfel de competențe. Participanții au avut acces la Future Jobs Academy, un modul amplu de învățare și au participat la sesiuni inspiraționale alături de 40 de mentori, printre care Andrei Lasc (Brand Catalyst & Founder POARTA 9), Sabina Mihăilescu (Co-fondatoare ÎntreVecini), Ana Vișan (Marketing Manager bestjobs), Ovidiu Mureșanu (Content Creator) și Cristiana Oprea (Pilot de raliu & Fondatoare Femei în Motorsport).

„Pe măsură ce tehnologia continuă să ne modeleze viețile, investiția în abilități digitale devine o cale esențială de a prospera pe o piață emergentă a forței de muncă. Competențele digitale sunt esențiale pentru ca tinerii să se dezvolte în lumea modernă, să găsească o implicare semnificativă și să participe activ la o societate din ce în ce mai interconectată și digitalizată. În același timp, abilitățile digitale le permit tinerilor să își dea frâu liber creativității, să își pornească propriile afaceri și să dezvolte soluții inovatoare la problemele reale ale societății contemporane,” a declarat Silvia Bogdan, Președinte al Școlii de Valori.

Susținerea permanentă a tinerilor:

TikTok și Școala de Valori au reafirmat angajamentul lor de a stimula creativitatea, bucuria și autenticitatea tinerilor, oferindu-le informații și instrumente tangibile pentru viitor. Future Jobs Cup a avut parteneri prestigioși din România, printre care Universitatea Româno-Americană din București, Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, Universitatea de Științele Vieții din Iași, AIESEC Romania și Board of European Students of Technology (BEST București).