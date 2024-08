Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților face precizări privind modul de administrare a Cimitirului Ițcani: Pentru niciun loc de veci din cimitir nu exista fișa mormântului, dar acum lucrurile au intrat pe făgașul normal

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Arhimandritul Justinian Săvescu, stareț al Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” Ițcani, a făcut, pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților precizări legate de modul de administrare a Cimitirului Ițcani după ce în presă au apărut informații pe care le consideră eronate.

Astfel, acesta precizează că respectivul cimitir a beneficiat, de la numirea sa ca stareț, de o atenție sporită, atât din punct de vedere administrativ, cât și din punct de vedere al îngrijirii acestuia, prin angajarea unei persoane cu atribuții în acest sens.

„Din păcate, la preluarea cimitirului, în ceea ce privește documentele, nu exista o bază de date, ci doar o situație sumară, constând în câteva fotocopii ale actelor vechi de concesiune, fără ca acestea să facă trimitere și la localizarea exactă a locurilor de veci respective”, arată starețul mănăstirii.

Potrivit acestuia, pentru niciun loc de veci din cimitir nu exista fișa mormântului, cu informații despre cei înmormântați, dacă mai există aparținători în viață, despre cei cărora locurile respective le-au fost concesionate (nume, adresă, nr. telefon) sau o situație la zi, pentru fiecare loc de veci, a contribuției anuale pentru îngrijirea cimitirului, aspecte foarte bine precizate de către Regulamentul pentru funcționarea cimitirelor în Biserica Ortodoxă Română, regulament actualizat și aprobat prin hotărârea Sfântului Sinod din 9-11 decembrie 2020.

„Astfel, după consultarea temeinică a regulamentului amintit, încă din luna iunie a anului 2022 am realizat cartografierea cimitirului prin realizarea de fotografii de la înălțime, cu drona, împărțind cimitirul în trei parcele, intitulate A, B și C, numerotând în cadrul fiecărei parcele fiecare rând și fiecare loc de veci”, a explicat arhimandritul Justinian Săvescu

De asemenea, după modelul prezentat în Regulamentul aprobat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a întocmit toate formularele necesare pentru așezarea în rânduiala firească a cimitirului, între care Registrul de evidență al cimitirului, organizat pe parcele, rânduri și locuri; contract de concesiune cartonat, model recomandat de Patriarhia Română; fișa individuală a locului de veci; cerere aprobare înhumare sau cerere eliberare aviz de construire a monumentelor funerare.

„Odată finalizate instrumentele de lucru, am anunțat, începând cu luna iulie a anului 2022, pe toate căile (anunț verbal la biserică, anunț scris la afișier, anunțuri repetate pe pagina de Facebook a mănăstirii, invitații expediate prin poștă la adresele rezultate din actele vechi de concesiune etc.) că toți concesionarii locurilor de veci sunt invitați pentru identificarea pe hartă a locului de veci, respectiv reînnoirea actului de concesiune care să cuprindă și poziția exactă a locului (parcela, rândul și numărul locului) și completarea fișei locului și a datelor personale în registrul de evidență care, practic, s-a întocmit de la zero, până atunci neexistând așa ceva”, a mai adăugat starețul.

Totodată, acesta menționează că întrucât, după doi ani, din cele peste 600 de locuri de veci nu s-a reușit actualizarea datelor decât pentru aproximativ 450 și văzând că toate căile de comunicare enumerate mai sus nu au fost îndeajuns de eficiente, a considerat, ca un ultim strigăt de disperare, ca la acele morminte rămase neînscrise în baza de date, să fie atașat un mesaj prin care se solicita să fie contactați reprezentanții mănăstirii în vederea reînnoirii actului de concesiune, lucru care s-a dovedit până acum eficient, având în vedere că mulți dintre cei care au găsit acest mesaj i-au contactat și s-a rezolvat astfel situația.

„Doresc să specific, contrar a ceea ce tendențios și cu vădită intenție de a induce în eroare este menționat în articol, că nu s-au solicitat sume de bani pentru eliberarea noilor acte de concesiune, singurele sume încasate exclusiv pe bază de chitanță în acele ocazii fiind doar pentru eventualele întârzieri ale contribuțiilor anuale pe care fiecare concesionar le plătește pentru întreținerea cimitirului, conform regulamentului aprobat de către Sfântul Sinod, și fixate de către Consiliul Parohial al Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” care a administrat cimitirul până în anul 2022 și preluate și de către noi în anii 2022 și 2023, respectiv 20 de lei anual pentru un loc de veci cu un mormânt și 40 de lei pentru un loc de veci cu două morminte”, a menționat arhim. Justinian Săvescu, stareț al Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” Ițcani.