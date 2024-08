Gheorghe Flutur, la „Jocul pe Toloacă” de la poala Obcinei Mari: Alegerile vin, oamenii de schimbă. Noi rămânem. Eu am de gând în continuare să rămân verde printre voi, dar trebuie să rămână și autenticul și tradițiile

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, duminică, la deschiderea festivalului Jocul pe Toloacă aflat la a treia ediție că Bucovina păstrează o zestre importantă de autentic și tradiții care nu mai este regăsită în altă parte a țării.

El a mulțumit comunei Todirești și primarului Mugurel Bocancea pentru că a acceptat să găzduiască acest eveniment.

„Am venit cu drag să deschid din nou acest eveniment pentru că Jocul pe Toloacă a existat în Bucovina, a existat în România de foarte mult timp. Am vrut să organizez astfel de evenimente cum a fost Hora Bucovinei, care a avut și are un așa mare succes, Crăciun în Bucovina, Paște în Bucovina, Pelerin în Bucovina, evenimente care vor rămâne. Și Jocul pe Toloacă va rămâne pentru că am știut că avem o zestre care nu mai există în altă parte în această țară. Uitați, oamenii chiar pe căldură, la 35 de grade, în haine populare, veniți aici să joace, să asculte fanfara, să strige. Asta este lumea de la țară pe care am încurajat-o și am să o încurajez în continuare”, a spus Flutur.

El a subliniat că Bucovina este cunoscută pentru autentic și ca urmare a manifestărilor organizate în tot județul.

„Dragii mei, ăsta e îndemnul, nu că vine un politruc, vă spune două vorbe aici. Bucovina a fost și este cunoscută în primul rând pentru autentic, pentru credință, pentru tradiții. Nu le are nimeni astea și știți bine că la minus zece grade ați venit cu obiceiurile de iarnă în centrul Sucevei și ați fost peste zece mii de oameni acolo, de Paști la fel, de Crăciun la fel și acum de Sfântă Mărie, Jocul pe Toloacă”, a spus președintele Flutur.

Flutur a mulțumit primarilor prezenți și a arătat că lucrurile se rotesc.

„Alegerile vin, oamenii de schimbă. Noi rămânem. Dar trebuie să rămână autenticul și tradițiile”, a mai spus acesta.

El a continuat spunând îndemnul său de suflet: ”Iubiți autenticul, portul popular și tradiția adevărată!”.

„ Am ținut la asta și n-am dat greș. Am ținut la aceste obiceiuri. La început nu credeați. Vedeți că Bucovina este mereu în straie de sărbătoare și toți vin să se filmeze aici? De ce? Fiindcă am avut curajul să vă îndemnăm cu Balul Gospodarilor, hore, tradiții, obiceiuri. Vă îndemn în continuare să credeți în asta. Eu sper că domnii primari vor înțelege mesajul meu. Eu am de gând în continuare să rămân verde printre voi, să încurajez Bucovina mea dragă cu tot ce are ea mai frumos cu autenticul, cu tradiționalul de aici de la poala Obcinei Mari”, a mai spus Gheorghe Flutur.