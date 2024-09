Crucea Roșie Suceava continuă să sprijine comunitatea și persoanele refugiate

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Crucea Roșie Suceava își continuă misiunea de a sprijini persoanele nevoiașe, copiii aflați la începutul noului an școlar, precum și refugiații din calea războiului din Ucraina, conform unui comunicat al directorului organizației, Corneliu Dediu.

La începutul acestei săptămâni, 30 de familii din zona Gura Humorului, însumând 66 de adulți și 60 de copii, au beneficiat de pachete alimentare în valoare de peste 250 kg de produse, printre care făină, zahăr, orez, ulei și conserve. Aceste donații fac parte din proiectul „Banca de Alimente”, pe care Crucea Roșie îl derulează în parteneriat cu Carrefour de peste 15 ani.

În contextul noului an școlar, organizația va sprijini 50 de copii, oferindu-le ghiozdane echipate cu rechizite esențiale, datorită sponsorilor care contribuie an de an la aceste inițiative.

De asemenea, Crucea Roșie nu a uitat de copiii și părinții refugiați din Ucraina. În cadrul proiectului INSPIR, organizația a organizat două evenimente dedicate acestora. Primul a avut loc la herghelia Equestrian Dream, unde 40 de copii ucraineni și 30 de părinți au participat la activități de socializare, menite să crească gradul de integrare. La cel de-al doilea eveniment, 16 copii ucraineni și 16 copii români au participat la o competiție sportivă de fotbal, unde toți participanții au primit premii și s-au bucurat de pizza și relaxare la piscină.

Corneliu Dediu a mulțumit tuturor celor care sprijină activitățile Crucii Roșii Suceava, subliniind importanța solidarității în această perioadă.