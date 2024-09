Primarul din Mitocu Dragomirnei împreună cu voluntari au plecat spre județul Galați pentru a ajuta sinistrații

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Membri ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Mitocu Dragomirnei împreună cu primarul comunei, Radu Reziuc și cu voluntari locali au plecat, luni dimineața, spre județul Galați pentru a sprijini populația afectată de inundațiile catastrofale care au afectat zona.

Primarul Radu Reziuc a declarat pentru News Bucovina că de la Mitocu Dragomirnei au plecat spre Galați 15 persoane cu ambulanța, un Duster-ul Primăriei, cu asistentul medical și ambulanțier și cu o camionetă încărcată cu motopompe și ustensile necesare pentru a veni în sprijinul sinistraților.

„Dimineața am făcut Comitetul Local pentru Situații de Urgență și am obținut aprobarea după care am plecat spre județul Galați”, a spus primarul.

El a menționat că alături de el se află membri ai SVSU Mitocu Dragomirnei și voluntari.