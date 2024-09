Premii de 3000 de euro pentru idei care să transforme Suceava în oraș neutru climatic prin participare la UrbanLab For Green Cities

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Suceava se alătură inițiativei Comisiei Europene „100 de Orașe Neutre și Inteligente până în 2030” și invită locuitorii și inovatorii să contribuie la transformarea orașului într-o zonă climatică neutră.

„Dacă ai o idee inovatoare care poate face Suceava mai verde, mai sustenabilă și mai incluzivă, UrbanLab For Green Cities te așteaptă!”, transmite Primăria Suceava.

Proiectul „Climate-Neutral and Smart Cities: Planning, Piloting, Inspiring” este finanțat din granturi SEE și Norvegiene și se desfășoară în cadrul unui parteneriat între UEFISCDI, UrbanizeHub, Primăria Municipiului Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Institutul pentru Reziliență Climatică, Economică și Socială, precum și partenerii norvegieni Norwegian Nordic Edge și University of Stavanger.

Cele mai bune idei vor fi premiate cu un total de €3,000 și vor beneficia de un program de incubare de 3 luni pentru dezvoltarea lor ulterioară.

„Înscrie-te până pe 20 octombrie și alătură-te eforturilor de a transforma Suceava într-un oraș mai verde și mai sustenabil. Detalii și înscriere aici: urbanizehub.ro/urbanlab-suceava-2024”, se mai arată în anunț.

Susținător principal al UrbanLab For Green Cities – Suceava: ASSIST Software România. Parteneri locali: InBusiness Club, Asociația Tineri de Succes.