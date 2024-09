Unilever investește 4 milioane de euro în fabrica Betty Ice.  17 milioane de litri de înghețată ies anual pe poarta fabricii

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Unilever va investi, până în 2025, 4 milioane de euro în dezvoltarea fabricii de înghețată Betty Ice de la Suceava. Suma se adaugă celor 12 milioane de euro investite deja de companie în unitatea de producție din nordul țării, în ultimii patru ani.

Betty Ice se află, în prezent, în topul producătorilor de înghețată din România – după intrarea în portofoliul Unilever fabrica și-a dublat suprafața și volumul de producție, ajungând la 17 milioane de litri de înghețată pe an. Modernizarea unității de producție vizează procese ample de retehnologizare astfel încât să îndeplinească noile standarde Unilever în materie de siguranță în muncă, calitate a produselor și protejare a mediului înconjurător. Brandurile Betty contribuie susbstanțial la creșterea de două cifre a businessului de înghețată al Unilever în 2024.

,,Dezvoltarea fabricii de înghețată de la Suceava este preocuparea noastră constantă. Investițiile deja începute vor totaliza aproximativ 4 milioane de euro până la finalul anului viitor și vor avea ca scop modernizarea liniilor de producție și dotarea unității cu echipamente de nouă generație pentru a maximiza productivitatea. Segmentul de piață în care activăm este unul foarte dinamic, iar inovația este un ingredient-cheie. Abilitatea de a diversifica portofoliul de produse și de a păstra standardele de calitate ridicate fac întotdeauna diferența, iar tradiția îndelungată a brandurilor pe care le producem aici, la Suceava, confirmă angajamentul nostru față de consumatori”, declară George Barbu – director al fabricii Betty Ice.

Betty Ice: 120 de sortimente de înghețată în diferite forme și ambalaje

Piața de înghețată din România este pe un trend ascendent, cu o estimare de creștere a consumului de la 3,2 litri / cap de locuitor în 2024, la 3,3 litri de înghețată / cap de locuitor în 2025.

În prezent, Betty Ice este unul dintre cei mai mari producători de înghețată din România, având în portofoliu peste 120 de tipuri și sortimente de înghețată.De la înghețată pe băț, sub formă de sandwich sau la cornet și până la sortimentele comercializate în caserole mari sau pinturi, produsele Betty Ice servesc atât piața In-Home, cât și segmentul Out Of Home, din România și din restul Europei. În prezent, peste 50% din volumele produse la Suceava merg către Marea Britanie și țări din Uniunea Europeană.

La accelerarea vânzărilor de înghețată contribuie, desigur, și temperaturile ridicate, vârful de producție înregistrându-se în sezonul cald, însă se remarcă o tendință tot mai pronunțată de consum și în sezonul rece.

,,Achiziția portfoliului Betty Ice a adus o completare armonioasă în cadrul ofertei de produse pe care Unilever o deținea la acel moment, ajutându-ne să le oferim consumatorilor noștri o gamă variată de experiențe și paliere de preț prin intermediul brandurilor Betty Blue, Squash, Destiny, Moana, Ursul Polar. De asemenea, cu brandul Lido – înghețata fără zahăr adăugat – am început să construim pe trenduri de consum în creștere din piață, venind în întâmpinarea consumatorilor care țin diete alimentare sau sunt atenți la consumul de zahăr”, explică Oana Boia, Marketing Manager Ice Cream în cadrul Unilever South Central Europe.

Rețetele inovatoare și ingredientele de calitate au transformat sortimentele Betty Ice, dintr-un desert consumat cu precădere vara, pentru a combate efectul temperaturilor ridicate, într-un desert rafinat care poate fi savurat indiferent de anotimp. Pentru a putea eficientiza producția și distribuția celor peste 10 tiruri încărcate cu 1.500 de paleți care, pe timp de vară, ies săptămânal din depozitul Betty Ice, compania sporește și numărul de angajați care ajunge în vârful sezonului la 250 de persoane.

Preferatele românilor: înghețata de ciocolată și cea de vanilie

În topul preferințelor românilor conduc înghețata de ciocolată (46%) și cea de vanilie (36%). Urmează apoi sortimentele cu gust de fructe (26%), Betty Blue Fructe de Pădure fiind aroma vedetă, dar și cele cu aromă de nuci, alune sau fistic (11%).

Pentru a fi pe gustul tuturor, Betty Ice se adaptează la nevoile de consum și la preferințele pieței. Astfel, formatele de înghețată sub formă de stick, con, vafă sau sandwich rămân prioritare, cota lor depășind 60% din piață mai ales în timpul sezonului estival. În același timp, segmentul de înghețată la caserolă sau cutie câștigă teren, iar cel de înghețată multipack a înregistrat cea mai mare creștere în 2023; fiind un format foarte potrivit pentru a fi împărțit cu familia și prietenii, acesta oferă o varietate de combinații de gusturi și texturi, în același ambalaj.

De asemenea, produsele fără zahăr câștigă tot mai mult teren. Preocuparea pentru o dietă echilibrată, dar totuși savuroasă, face ca acest segment să fie în continuă creștere, ocupând 2% din piața totală de înghețată în acest moment.

Cumpărătorii pot găsi toate aromele Betty Ice în majoritatea magazinelor de proximitate, în frigiderele Algida și Betty Ice, în magazinele marilor retaileri și nu în ultimul rând în rețeaua de kioșcuri, în care sunt disponibile aromele la cornet Betty Blue.