Comuna Adâncata înființează un centru de colectare selectivă a deșeurilor

Comuna Adancata, sub conducerea Primarului Viorel Cucu, a început implementarea unui proiect ambițios de colectare a deșeurilor, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acest proiect are ca scop final modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor și promovarea unui mediu curat și sănătos, educarea si constientizarea cetatenilor in spiritul depozitarii si reciclarii selective a deseurilor.

Obiectivele Proiectului:

Colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri menajere.

Creșterea ratei de reciclare și protecția mediului.

Educația și implicarea cetățenilor în gestionarea adecvată a deșeurilor.

Primarul Viorel Cucu a declarat:

„Lansarea acestui proiect de colectare selective a deșeurilor reprezintă o etapa importanta în direcția dezvoltării durabile a comunei Adâncata.

Implementarea unui sistem modern și eficient de gestionare a deșeurilor, pe care îl vom dezvolta permanent în funcție de noutățile in domeniu, nu doar că va contribui la menținerea unui mediu curat și sănătos pentru toți locuitorii, dar va avea și un impact pozitiv asupra calității vieții din comunitate.

Prin această inițiativă împreună cu efortul colectiv al cetățenilor comunei Adâncata, ne dorim si ne angajăm să protejăm resursele naturale și să promovăm practici ecologice, asigurând astfel un viitor mai verde și mai sigur pentru generațiile viitoare. Este responsabilitatea noastră să investim în soluții sustenabile care să răspundă nevoilor actuale ale comunei și să pregătească terenul pentru o dezvoltare armonioasă pe termen lung.”