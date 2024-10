Gheorghe Flutur, mesaj de la inaugurarea unui nou pod la Marginea: În viața mea de aproape 25 de ani de când sunt în politică și în administrație am construit

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat, vineri, la Marginea, la inaugurarea unui pod rutier și le-a transmis celor prezenți că va continua să fie alături de ei.

El a amintit că la inundațiile din 2008 și 2010 mărginenii au dat o palmă autorităților de atunci arătând că pot face într-o noapte un pod de lemn.

„Podul acela a făcut acum puiuț și eu nu sunt bucuros, ci foarte bucuros. Am fost alături de primarul meu și prieten Gheorghiță Lazăr pentru leagă satul nou de satul vechi. Podul este legătura dintre oameni, e cel mai frumos lucru”, a spus Flutur.

Președintele CJ Suceava a mai declarat că îi are alături pe primarii harnici, pe primarul Lazăr de la Marginea, pe Vasile Iliuț de la Vicov, pe primarul Luță de la Horodnic, dar și primarii din Burla sau Rădăuți.

„În viața mea de aproape 25 de ani de când sunt în politică și în administrație am construit. Mă gândeam la podul dintre frați, între nordul și sudul Bucovinei. Am dat drumul la frontieră. Avem obligație. Am pregătit Ulma să-i dăm drumul. La Vicov am deschis. Am pregătit Izvoarele Sucevei și am construit drumuri și poduri”, a spus Flutur.

El a arătat că sunt multe proiecte finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și că în mandatul de președinte al CJ Suceava a adus finanțare de 600 de milioane de euro pentru localitățile județului.

„Eu predau mandatul de președinte, dar nu vă las. Mă duc mai departe cu ajutorul dumneavoastră și a bunului Dumnezeu în primul rând. Peste 600 de milioane de euro au intrat în județul Suceava și a fost lupta mea ca să trimit acești bani. Nu există localitate care să nu aibă proiecte”, a spus Flutur care a menționat că aproape în fiecare zi se inaugurează o nouă investiție în județ.

„La dumneavoastră la Marginea primiți ceea ce ați așteptat de mult. În primul rând, civilizația: apa și canalul. Marginea are cel mai mare proiect finanțat de 50 de milioane de euro pentru apă și canal. Meritați pe deplin. Peste 11.000 de locuitori să nu ai apă și canal și mai voia cineva să vă facă oraș. Țineți minte, nu? Iată, eu am bucuria că vă aducem apa și canalul și mai e un proiect de 9 milioane de euro de gaze naturale care a început. Apa, canalul și gazul înseamnă civilizație. Putem să venim să batem din gură oricât. Ce rămâne în urma noastră? Rămâne podul acesta de la Vasilovschi, rămân apă, canal și vorba cuiva: „Domnule Flutur ajută-ne să avem și după ce bea apă”, adică locuri de muncă pentru că asta este bătălia noastră. Sigur, primărie nouă face primarul, cămin cultural am luptat împreună să-l terminăm, școlile sunt modernizate. Bravo primarului Lazăr, un primar gospodar, așezat. Mă bucur că este alături de mine și mă bucur și eu că am putut să vă fiu de folos pentru că nu-i ușor. Bătălia este mare, dar Bucovina cred că a simțit această dezvoltare în ultimul timp”, a mai declarat Gheorghe Flutur.