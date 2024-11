Lucian Harșovschi anunță că va acționa în Consiliul Local în numele celor peste 11.000 de suceveni care l-au votat și cere noii conduceri a Primăriei să respecte promisiunile și să finalizeze proiectele vechii administrații

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Fostul viceprimar al Sucevei Lucian Harșovschi a declarat, joi, în ședința de Consiliu Local în care s-au ales noii viceprimari ai Sucevei, Dan Ioan Cușnir și Daniel Ungurian, că el se simte responsabilizat să acționeze în deliberativul local în numele celor peste 11.000 de suceveni care l-au votat și că va fi un partener al noii conduceri atât timp cât aceasta acționează pe principiile meritocrației.

El a arătat că a intrat în competiția pentru funcția de primar fiind încrezător că poate produce schimbarea, căreia sucevenii îi simțeau nevoia.

„Sunt lupte pe care le câștigi și sunt lupte din care înveți. Am învățat că viața merge înainte indiferent de obstacolele pe care le întâmpinăm. Am căzut, ne-am ridicat, ne-am scuturat și mergem mai departe, mai puternici și mai buni. Și nu doar că am învățat, am și câștigat. Am câștigat încrederea a peste 11 mii de suceveni, iar acest lucru mă onorează și mă responsabilizează în continuare.Nu am fost majoritatea, dar am fost mulți, încă suntem mulți și contăm în continuare”, a transmis Harșovschi.

El a mulțumit sucevenilor pentru anii în care i-au fost alături și a subliniat că a fost o onoare să fie viceprimarul municipiului Suceava atâția ani.

„Astăzi, prin alegerea viceprimarilor, s-a definitivat echipa de conducere a primăriei. Urez succes noii administrații și sper, ca pentru viitorul acestui oraș și pentru binele nostru, să transforme promisiunile făcute în realitate”, a spus consilierul local PNL.

El a transmis că se așteaptă de la noua conducere construcția spitalului municipal, construcția stadionului Bucovina, a bazinului de înot de la Industrial 1 acoperit, dar că sucevenii așteaptă și finalizarea proiectelor unei administrații care și-a încheiat mandatul, respectiv reducerea traficului rutier prin introducerea sensurilor unice, a benzii dedicate de transport și programul de modelare urbană care are finanțare europeană, aprobarea proiectului Parcului Șipote, parcările supraterane, chiar parcarea de aici de lângă Primărie care este în curs de implementare și construcția acelui aqua-park care este finanțat prin program european și trebuie depus la ADR Nord Est.

„Astăzi, prin votul dat aici am demonstrat că sunt o persoană demnă și că respect rezultatul votului, dar nu uitați că trăim într-o democrație care este frumoasă. Nu a fost unanimitate la votul din iunie, ci au fost anumite ponderi date de suceveni”, a mai spus consilierul local liberal.

El a mai transmis executivului, în calitate de consilierul local cu cea mai mare experiență în administrație publică, să nu transforme victoria în prigoană.

„Ați câștigat. Nu transformați victoria în prigoană și în aroganță. Atâta timp cât vă veți ține de cuvânt și veți respecta meritocrația, aveți un partener în mine. Urez succes noii conduceri și urez succes sucevenilor”, a mai spus Lucian Harșovschi.