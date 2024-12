Primăria Suceava propune majorarea impozitelor locale pentru 2025 cu 10,4%, dar introduce și scutiri fiscale

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul Municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a inițiat un proiect de hotărâre pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2025, în conformitate cu Codul Fiscal, Codul Administrativ și Legea Finanțelor Publice Locale. Proiectul va fi supus dezbaterii și aprobării în Consiliul Local și include ajustări fiscale obligatorii în baza ratei inflației.

Conform proiectului, impozitele și taxele locale stabilite în sume fixe pentru anul 2025 vor fi majorate cu 10,4%, reprezentând rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată de Ministerul Finanțelor Publice. În plus, au fost analizate posibilitățile de aplicare a unor cote adiționale de majorare pentru anumite tipuri de impozite, însă primarul a subliniat că măsurile au fost luate cu scopul de a evita o sarcină fiscală excesivă pentru contribuabili.

În ceea ce privește taxa de ecologizare, aceasta se calculează în funcție de numărul de persoane, iar pentru anul 2025 nivelul propus este cel rezultat ca urmare a indexării nivelului practicat în anul 2024 cu 10,40%.

Astfel, în cazul persoanelor fizice pentru anul 2025 se propune nivelul de 15,00 lei/lună/persoană; în cazul persoanelor fizice care desfășoară activități economice pe baza liberei inițiative, respectiv cabinete (medicale, de avocatură, etc.), birouri (notariale, de executori judecătorești, de expertiză, etc.), PFA, II, IF sau alte forme de organizare, pentru anul 2025 se propune nivelul de 10,00 lei/lună/persoană, în cazul persoanelor juridice, cu excepția instituțiilor publice, pentru anul 2025 se propune nivelul de 10,00 lei/lună/salariat/asociat /administrator care nu are calitatea de asociat, iar în cazul instituțiilor publice se propune pentru anul 2025 nivelul de 5,00 lei/lună/salariat.

Proiectul prevede și scutiri de la plata impozitelor și taxelor pentru:

Clădirile și terenurile utilizate pentru servicii sociale furnizate gratuit de organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale;

Clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură, arheologice, precum și pentru muzee și case memoriale;

Suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric și protejate.

Primăria propune acordarea unei bonificații de 10% pentru contribuabilii care își achită anticipat, până la primul termen de plată al anului fiscal, următoarele impozite datorate pentru întregul an pentru impozitul pe clădiri; impozitul pe teren și impozitul pe mijloace de transport.

Primarul Vasile Rîmbu a subliniat importanța impozitelor și taxelor locale ca sursă principală de venituri proprii ale bugetului local, menționând că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea legislației în vigoare și a fost însoțit de rapoartele de legalitate și oportunitate întocmite de direcțiile de specialitate ale primăriei. Proiectul va fi supus dezbaterii publice și votului consilierilor locali.