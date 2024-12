Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu: Bugetul pentru 2024 a fost dublat artificial față de realitate. Noi va trebui să coborâm cu picioarele pe pământ, să mergem în realitatea cotidiană și să construim un buget pe cifre adevărate. Altfel, ne mințim

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a atras atenția asupra problemelor financiare cu care se confruntă administrația locală și a subliniat necesitatea construirii unui buget realist pentru anul 2024. Edilul a criticat majorarea artificială a bugetului pentru anul viitor și a făcut un apel la raționalitate și responsabilitate.

„Bugetul anului 2024 a fost majorat artificial cu 250 de milioane de lei față de execuția din 2023 și cu 243,6 milioane de lei față de potențial. Dacă faceți un calcul, vedeți că bugetul real trebuia să fie undeva la jumătate din acea sumă de 506 milioane de lei. Noi va trebui să coborâm cu picioarele pe pământ, să mergem în realitatea cotidiană și să construim un buget pe cifre adevărate. Altfel, ne mințim”, a declarat Rîmbu.

Primarul a detaliat situația financiară dificilă a municipalității, menționând că datoriile totale la începutul lunii noiembrie erau de 90 de milioane de lei. „Ce am făcut noi până acum? Din cele 90 de milioane, am plătit peste 41,5 milioane de lei. Am achitat furnizorii de la secțiunea de funcționare, furnizorii de la secțiunea de dezvoltare, subvențiile datorate la Thermonet și TPL, dar și contribuțiile la salarii, care nici nu trebuiau să apară pentru că legea obligă să le plătești imediat. Am plătit și utilitățile la zi, pentru activitatea proprie și pentru terțiari, pentru a evita ca școlile sau alte instituții să rămână fără ele.”

Primarul a explicat că administrația a reușit să reducă datoriile până la 50 de milioane de lei, dar la această sumă se vor adăuga alte 22 de milioane de lei, reprezentând arieratele eșalonate.

Pentru anul viitor, edilul a subliniat că prioritățile bugetului vor fi orientate spre dezvoltare, cu un accent deosebit pe modernizarea infrastructurii rutiere.

Primarul a anunțat măsuri drastice de reducere a cheltuielilor de funcționare, inclusiv a cheltuielilor salariale. „Cheltuielile salariale lunare au fost deja reduse cu peste 500.000 de lei, ceea ce înseamnă o economie de peste un milion de euro pe an. Cu acești bani putem realiza lucrări mai bune și de calitate.”

Rîmbu a subliniat că administrația trebuie să fie corectă și transparentă în relația cu cetățenii. „Dacă lumea va vedea și va fi convinsă că impozitele și taxele plătite de dânșii se întorc în folosul lor, nu cred că vom avea proteste. Noi trebuie să fim cinstiți și corecți cu ei”, a spus primarul.

În încheiere, edilul a făcut o comparație între viziunile sale și ale fostului primar, Ion Lungu: „Fostul primar era de economie agrară, eu sunt de finanțe. Viziunea mea este să construim un buget sustenabil, care să reflecte realitatea și nevoile orașului.”

Primarul și-a exprimat optimismul că Suceava poate depăși dificultățile financiare și a promis că, începând cu jumătatea anului viitor, eforturile administrației se vor concentra pe dezvoltarea orașului.