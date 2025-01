Cățeaua alungată de la Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou” a fost căutată în oraș și preluată de Casa lui Patrocle și botezată Ioana: În toate țările și orașele civilizate, instituțiile publice au devenit Pet Friendly, iar acesta este un semn de civilizație

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Cățeaua alungată din curtea Mănăstirii Sfântul Ioan este bine și a fost preluată de Asociația „Casa lui Patrocle” a anunțat organizația.

Potrivit sursei citate, o ciobănească mare și frumoasă, un suflet rătăcit care colinda tot orașul cerșind oamenilor o mângâiere sau o bucată de pâine sau un colț de liniște și pace are acum un adăpost.

După incidentul filmat de la Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou” cățeaua a fost căutată prin tot orașul de Vlad Purice care a găsit-o, a luat-o în brațe, a dus-o la un cabinet și va rămâne alături de Casa lui Patrocle.

„Citind azi răspunsul oficial al arhiepiscopiei legat de acest incident, ne-au atras atenția trei lucruri. S-a scris că acest câine are antecedente agresive. Vă spunem drept că n-are, un câine agresiv nu stă să fie luat în brațe precum a luat-o Vlad în această seară. Se mai spune că în curțile instituțiile publice n-au ce căuta câinii. Să ne fie cu iertare și departe de noi intențiile de a intra în polemici, însă îndrăznim să vă transmitem că în toate țările și orașele civilizate, instituțiile publice au devenit Pet Friendly, iar acesta este un semn de civilizație. Iar ultimul detaliu care ne-a sărit în ochi și din care răzbate un ton de ironie ce nu-și avea locul și timpul sunt următoarele cuvinte: ‘Nu cred că ar fi trebuit să i se întindă covor roșu ca să intre și în biserică; ori să fie luat în brațe și purtat ca pe sfintele moaște.’ Nu, animalele nu au nevoie de covor roșu. Însă au nevoie să ne coborâm ochii și spre ele, căci împărțim același pământ sub același cer. Iar omul are în sine atâta Dumnezeu – câtă iubire milostivă nutrește și manifestă față de tot ceea ce mișcă pe acest pământ. Noi credem în puterea faptelor bune, precum acoperișul și casa ce-i vom fi acestui câine. Am botezat-o Ioana, cu dragoste, după numele mănăstirii”, precizat Asociația „Casa lui Patrocle”