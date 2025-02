Gheorghe Șoldan dă asigurări că lucrările la Autostrada Pașcani-Suceava încep în acest an: Nu stau în birou așteptând să se întâmple lucrurile de la sine

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat, miercuri, că proiectul Autostrăzii Pașcani – Suceava avansează și că licitațiile sunt în faza finală, iar lucrările vor începe în acest an.

Șoldan a declarat că face precizări legate de această investiție întrucât în ultimele zile a văzut în spațiul public și a primit și pe pagina sa de Facebook mai multe mesaje de îngrijorare legate de eventuale piedici în realizarea Autostrăzii Pașcani – Suceava.

El a menționat că cele două loturi ale autostrăzii A7 Pașcani – Suceava se află în procedură de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor.

Procedura a fost lansată în noiembrie 2024 și s-au înscris, atât pentru Lotul I (Pașcani – Roșcani), cât și pentru Lotul al II-lea (Roșcani – Suceava), aceleași companii, două asocieri de constructori din România și un constructor italian:

– Asocierea SA&PE CONSTRUCT S.R.L. – SPEDITION UMB S.R.L. – TEHNOSTRADE S.R.L. (România)

– Asocierea DANLIN XXL SRL (lider) – INTERTRANSCOM IMPEX SRL (România)

– WEBUILD SPA – MILANO (Italia)

Evaluarea ofertelor este în desfășurare, iar termenul estimat de anunțare a rezultatelor evaluării este primul trimestru al acestui an, până în luna martie 2025, iar semnarea contractelor este estimată pentru iunie 2025.

Durata contractelor pentru ambele loturi ale Autostrăzii Pașcani – Suceava este de 30 de luni, cu 6 luni alocate pentru proiectare și 24 pentru execuție.

„Vreau să fiu clar: această investiție esențială pentru județul Suceava este o certitudine. Vorbim despre un proiect aflat deja în procedură de atribuire pentru primele două loturi! Știm cu toții cât de mare este nevoia județului de a avea o infrastructură modernă, care să ne lege rapid și eficient de restul țării”, a declarat Șoldan.

El a subliniat că din aceste motive nu stă în birou așteptând să se întâmple lucrurile de la sine și că a fost în ultimele săptămâni de mai multe ori la București să discute despre proiectele mari pentru județul Suceava.

„Așa cum am anunțat zilele trecute, am găsit soluția reală și pentru varianta ocolitoare de la Gura Humorului, am demarat procedurile pentru Zona Liberă Suceava, există deja și investitori interesați și sper să vin cât de curând cu vești legate și de modernizarea Aeroportului Internațional “Ștefan cel Mare”. Credeți-mă că sunt multe alte proiecte pe care mi le doresc realizate și la care lucrez zi de zi alături de colegii mei”, a precizat Șoldan.