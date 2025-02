DSP Suceava: 162 de cazuri de gripă, peste 2.800 de infecții acute respiratorii și 566 de pneumonii raportate în ultima săptămână

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Direcția de Sănătate Publică Suceava a raportat un total de 162 de cazuri de gripă în județ pentru săptămâna 10-16 februarie 2025, conform datelor transmise către Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).

Potrivit statisticii DSP Suceava, în ultima săptămână au fost în județ 162 de cazuri de gripă, 2.812 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) și 566 de pneumonii, cu un număr considerabil de internări, în special în rândul copiilor mici și al vârstnicilor.

Gripa a afectat toate grupele de vârstă, cu un total de 162 de cazuri confirmate. Cele mai multe îmbolnăviri s-au înregistrat la copiii între 5 și 14 ani (49 de cazuri), urmați de adulții între 15 și 49 de ani (43 de cazuri) și copiii de 2-4 ani (34 de cazuri). Grupa 0-1 an a raportat 17 cazuri, iar persoanele peste 65 de ani au avut 16 cazuri. Cele mai puține cazuri s-au înregistrat la grupa 50-64 de ani (3 cazuri). Dintre aceștia, 44 de pacienți au necesitat internare, cei mai afectați fiind vârstnicii de peste 65 de ani (10 internări) și bebelușii sub 1 an (9 internări).

Infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare au înregistrat un total de 2.812 cazuri, cu o incidență ridicată în rândul copiilor. Grupa 5-14 ani a fost cea mai afectată, cu 950 de cazuri, urmată de adulții între 15 și 49 de ani (712 cazuri) și copiii de 2-4 ani (443 cazuri). Bebelușii sub 1 an au avut 208 cazuri, iar persoanele peste 50 de ani au raportat cifre mai mici (263 pentru 50-64 de ani și 236 pentru peste 65 de ani). Numărul internărilor a fost relativ scăzut, cu doar 18 cazuri, distribuite uniform între grupele de vârstă.

Pneumoniile au afectat 566 de persoane, cu o distribuție mai echilibrată între grupele de vârstă. Adulții între 15 și 49 de ani au raportat 119 cazuri, urmați de copiii între 5 și 14 ani (108 cazuri) și persoanele peste 65 de ani (103 cazuri). Copiii mici au fost, de asemenea, afectați, cu 75 de cazuri la grupa 0-1 an și 81 la 2-4 ani. Din total, 101 pacienți au fost internați, cei mai mulți fiind bebelușii sub 1 an (45 de internări) și copiii de 2-4 ani (28 de internări).

DSP Suceava continuă să monitorizeze îndeaproape situația și îndeamnă populația să respecte măsurile de prevenție, precum vaccinarea antigripală, igiena riguroasă și evitarea contactului cu persoanele bolnave.