Prefectura Suceava anunță program extins în zilele libere pentru a reduce timpii de așteptare la examenul pentru permisul auto și înmatriculări

În contextul situației operative din ultima perioadă la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) al Județului Suceava, Prefectura Suceava a demarat o serie de analize și ședințe de lucru pentru a optimiza serviciile oferite cetățenilor. La aceste întâlniri au participat șeful serviciului și prefectul județului Suceava, stabilindu-se măsuri concrete pentru reducerea decalajelor existente.

La data de 10 martie 2025, programările pentru proba practică a examenului de obținere a permisului de conducere indicau timpi de așteptare semnificativi: pentru categoria B, primele locuri disponibile erau pe 19 mai 2025, pentru categoriile C și CE pe 27 mai 2025, iar pentru categoriile D și DE pe 14 mai 2025. De asemenea, timpii de așteptare pentru alte operațiuni erau următorii: 29 de zile pentru înmatriculare/transcriere, 7 zile pentru autorizare provizorie, preschimbare sau eliberare permis de conducere, respectiv proba teoretică, și între 62 și 90 de zile pentru proba practică.

Pentru a răspunde acestor provocări, prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a emis, miercuri, un ordin care permite întregului efectiv al SPCRPCIV să lucreze în zilele de sâmbătă și duminică sau în zilele nelucrătoare din 2025, în funcție de necesități.

Prin Ordinul nr. 204 din 12 martie 2025, s-a aprobat organizarea examinărilor la proba practică pentru categoria B în zilele de sâmbătă 22, 29 martie, 5 și 26 aprilie 2025, pe raza municipiului Suceava. Totodată, în aceleași zile, vor fi deschise 2 sau 3 ghișee la Compartimentul de Înmatriculări și Evidența Vehiculelor Rutiere pentru operațiuni precum înmatriculări, transcrieri și autorizații provizorii, în funcție de cerere și situația operativă.

În plus, între 10 și 13 martie 2025, au fost inițiate demersuri legale pentru detașarea sau delegarea unor polițiști examinatori din alte județe, având în vedere că la SPCRPCIV Suceava activitatea de examinare la proba practică este gestionată de doar șase polițiști examinatori. Aceștia sunt distribuiți astfel: un examinator pentru categoriile B, C, CE, D; un examinator pentru B, C, CE; un examinator pentru B și C; șeful serviciului, examinator pentru B și C; și doi examinatori exclusiv pentru categoria B.