Campusul universitar de la Moara va avea un patinoar artificial acoperit. Gheorghe Șoldan spune că CJ Suceava va finanța investiția

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat, vineri, în plenul CJ Suceava, că administrația județeană va consolida parteneriatul cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și că se va implica cu finanțare în campusul universitar care se construiește în zona comunei Moara.

„Tocmai am vorbit cu domnul rector Dimian și avem un parteneriat la Campusul USV și îi ajutăm cu un milion de lei ca să se poată dezvolta în continuare. În plus, am discutat cu domnul Dimian să facem un patinoar artificial acoperit, în acel campus, din banii Consiliului Județean”, a spus Șoldan.

El a arătat că pentru CJ Suceava colaborarea cu USV este foarte importantă pentru că duce la dezvoltarea județului.