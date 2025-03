Liderul PNL din CJ Suceava, Tudor Plăcintă, i-a cerut lui Șoldan să încerce o apropiere de Franța în noul context mondial, atât educațional cât și economic

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Liderul grupului PNL din Consiliul Județean (CJ) Suceava, Tudor Plăcintă, a declarat, vineri, în dezbaterea bugetului CJ Suceava, că președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, ar putea folosi parteneriatul cu USV pentru o apropiere de Franța în noul context mondial.

El a constatat că în bugetul pentru 2025 sunt incluși 111 milioane de lei reprezentând excedentul bugetar de anul trecut ceea ce înseamnă o bună moștenire de la vechea administrație județeană care dă o plasă de siguranță pentru dezvoltare și proiecte noi de investiții, mai ales că bugetul CJ Suceava pentru 2025 este bazat pe un deficit finanțat din acest excedent bugetar.

Plăcintă a remarcat că se continuă proiectele începute, în principal în ceea ce privește infrastructura de transport, subliniind că e nevoie de continuarea protocoalelor cu CNAIR în ceea ce privește A 14 de la Suceava la Gura Humorului, centura Gura Humorului, centura la profil de autostradă, drumul expres Suceava-Botoșani, și că acestea sunt proiecte pentru care toți trebuie să se implice pentru asigurarea finanțărilor.

Liderul grupului PNL din CJ Suceava crede că partenerul cel mai important pentru dezvoltarea județului este USV.

„Trebuie să ținem de acest parteneriat și să dezvoltăm în continuare parteneriate pentru dezvoltare, fie că vorbim de Parcul Industrial de la Suceava și de la Siret. Avem colaborări extraordinare și care trebuie duse la un alt nivel, fie că vorbim de colaborările în domeniul alimentar pentru că avem la Suceava, probabil, una dintre cele mai bune facultăți de inginerie alimentară care scoate specialiști și piața are nevoie de așa ceva mai ales pentru procesatorii din Suceava și dezvoltarea în continuare a clusterului cu Universitatea, fie că vorbim de colaborări în domeniul educației. Universitatea Suceava are o tradiție foarte importantă în domeniul francofoniei și în condițiile actuale, în contextul european și mondial actual, Franța redevine un partener de nădejde al României și aici putem duce acest parteneriat, această tradiție, împreună cu Universitatea, la un alt nivel și să-i dăm și o componentă economică. Și dacă vorbim de Aeroportul Suceava putem să ne gândim la noi rute spre Franța, sau să le recuperăm, că am avut legături cu Parisul, și pot fi dezvoltate în continuare”, a spus Plăcintă.

El a mai declarat că unul dintre parteneriatele importante cu USV este cel de la SCJU Suceava unde trebuie CJ Suceava să fie partener implicat și să sprijine construirea sediului Facultății de Medicină.