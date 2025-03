Peste 5000 de puieți plantați în Udești într-o zonă cu risc de alunecări de teren prin proiectul #1copacpean al organizației Fight for Freedom România

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Organizația Fight for Freedom România a organizat astăzi o acțiune de amploare în comuna Udești, județul Suceava, în cadrul proiectului #1copacpean, reușind să planteze peste 5000 de puieți de copaci într-o zonă cu risc de alunecări de teren. Succesul acestei inițiative a fost posibil datorită colaborării exemplare dintre mai multe instituții, voluntari și cetățeni implicați.

Fight for Freedom România aduce mulțumiri speciale partenerilor care au contribuit la realizarea acestui proiect: Școala Gimnazială Udești, reprezentată de doamna director Oana Anda Popescu și elevii săi entuziaști, Primăria Udești, condusă de domnul primar Cristea Ostrovan, alături de cetățenii comunei, Penitenciarul Botoșani, sub coordonarea domnului director Daniel Pînzariu, și deținuții care s-au alăturat efortului, precum și voluntarilor și angajaților organizației. Un aport semnificativ l-a avut și profesorul Iosif Amariei, voluntar Fight for Freedom, care a coordonat activitățile din teren.

Proiectul #1copacpean își propune nu doar să protejeze mediul prin plantări masive de copaci în fiecare primăvară și toamnă, ci și să inspire cetățenii să contribuie individual la acest efort. „Îi încurajăm pe toți să planteze măcar un copăcel în această primăvară, oriunde găsesc un loc potrivit. Generațiile viitoare ne vor mulțumi pentru asta”, transmit reprezentanții organizației, care plănuiesc să revină în toamnă cu un proiect și mai ambițios.

Președintele Fight for Freedom România, Gheorghe Ignat, a declarat: „Ca organizație non-profit, ne bucurăm enorm când reușim să aducem împreună instituții și oameni din medii diferite pentru astfel de cauze civice. Prin proiectele noastre vrem să protejăm natura, să educăm elevii despre importanța copacilor și să sprijinim procesul de reeducare al deținuților, contribuind astfel la reintegrarea lor în societate. Astăzi, la Udești, toate aceste obiective s-au împlinit cu succes. Mulțumesc personal tuturor celor implicați – instituții, lideri, voluntari – și spun: Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!”