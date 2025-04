Gheorghe Șoldan spune că vrea să se țină de promisiune și anunță că a început proiectul drumului județean între Slatina și Voroneț

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat demararea unui proiect care vizează realizarea drumului județean DJ 177D, ce ar urma să lege localitățile Slatina și Voroneț. Proiectul, promis încă din campania electorală din vara anului trecut, își propune să transforme un traseu existent doar pe hârtie într-o rută turistică spectaculoasă, care să conecteze două zone cu un potențial turistic uriaș din județul Suceava.

Drumul, care traversează o zonă împădurită, ar putea deveni o alternativă viabilă pentru turiștii care vizitează mănăstirile Slatina și Voroneț, reducând semnificativ distanța dintre cele două puncte. Totodată, această rută ar contribui la decongestionarea traficului de pe DN 2E (Fălticeni – Gura Humorului) și DN 17, în zona Humorului, unde ambuteiajele din sezonul turistic sunt o problemă bine-cunoscută.

Săptămâna trecută, Gheorghe Șoldan, împreună cu primarul comunei Slatina, Vlăduț Gherman, și reprezentanți ai Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava – directorul Alin Cioban și adjunctul Olivian Țugui –, au inspectat un posibil traseu al viitorului drum. Deși documentele oficiale indică existența drumului, realitatea din teren este cu totul alta: traseul este impracticabil pentru mașinile obișnuite, fiind accesibil doar cu vehicule off-road, din cauza pantelor abrupte și a porțiunilor dificile, unde chiar și mersul pe jos este anevoios.

Cu toate acestea, Șoldan a subliniat potențialul uriaș al acestui traseu. „Cu fiecare kilometru parcurs, am realizat ce traseu turistic minunat ar putea fi. Am reduce considerabil distanța de la Slatina la Voroneț, am câștiga timp și am crește oferta turistică a județului cu un drum spectaculos, care poate rivaliza cu TransRarău sau Drumul Talienilor de la Mălini”, a declarat președintele CJ Suceava.

În plus, drumul ar oferi o soluție pentru traficul sufocant din sezonul turistic sau în zilele de sărbătoare.

Echipa de la Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava a început deja lucrul la proiect, analizând mai multe variante de traseu și făcând primii pași concreți pentru implementare.

Gheorghe Șoldan a recunoscut dificultatea proiectului, menționând că administrațiile anterioare au evitat să se implice din cauza complexității sale.

„Știu, este un proiect greu de realizat. Tocmai de aceea niciuna dintre administrațiile anterioare nu și-a bătut capul cu el. Însă eu consider că lucrurile mari se fac cu viziune și curaj. DJ 177D, Slatina – Voroneț, va fi unul dintre ele!”, a afirmat acesta.