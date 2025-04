Șeful Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Grigore Bocanci, a demisionat din funcție: Nimeni nu este de neînlocuit și când spun asta mă refer în primul rând la mine

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Inspectorul școlar general al județului Suceava, Grigore Bocanci, a demisionat, joi din funcție.

Potrivit unui mesaj transmis de acesta, decizia de a demisiona din funcție ține de motive personale.

„În viața fiecărui om vine o zi când trebuie să facă un pas în spate. Eu l-am făcut astăzi când mi-am înaintat demisia din funcție de Inspector școlar general al ISJ Suceava. Motivele sunt și rămân personale. Așa cum am spus și la venirea mea în această funcție, spun și acum că „nimeni nu este de neînlocuit” și când spun asta mă refer în primul rând la mine. Cu gândul că am făcut tot posibilul pentru bunul mers al lucrurilor, mulțumesc colegilor inspectori, mulțumesc colegilor directori și mulțumesc tuturor colaboratorilor cu care am lucrat de-a lungul celor 5 ani și 4 luni! Mult succes, tuturor, în continuare!”, a transmis Grigore Bocanci.

Reamintim că în urmă cu o lună, președintele PSD Suceava și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat că numărul celor nemulțumiți de activitatea șefului ISJ Suceava, Grigore Bocanci, este din ce în ce mai mare.

„Apar tot felul de petiții și din ce în ce mai multe nemulțumiri la adresa domnului Bocanci. Nu sunt eu în măsură să-i evaluez activitatea. Sunt tot felul de oameni care ne fac sesizări și ne scriu și încercăm să le explicăm că nu există niciun fel de subordonare între noi și Inspectoratul Școlar”, a spus Șoldan.

El a arătat că sesizările vin de la profesori, de la directori de școală, de la primari, dar și de la alte persoane.

„E vorba de o activitate nemulțumitoare pe care o cunoașteți și dumneavoastră pentru că nu ne e străină și nu e secretă”, a spus președintele PSD Suceava.

El a adăugat că a discutat și cu președintele interimar al PNL Suceava, Angelica Fădor, în ceea ce privește numirile pe funcții pentru diverse instituții și că au decis să nu se grăbească, ci să facă lucrurile pas cu pas.

„Să facem lucrurile pas cu pas, așa cum trebuie. Nu noi luăm deciziile cele mai importante, dar cu siguranță vom lua cele mai bune decizii”, a spus Șoldan.