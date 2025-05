Agent de poliție rănit după ce a condus băut o motocicletă și a intrat într-o ambulanță în fața Spitalului Județean Suceava

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un agent de poliție din cadrul IPJ Suceava este cercetat penal și disciplinar după ce a condus motocicleta personală băut și a provocat un accident rutier.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției Județene Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu, vineri seara în jurul orei 18:30, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată cu privire la un accident rutier produs pe raza municipiului Suceava, cu implicarea unei motociclete și a unei autospeciale de ambulanță.

Din primele verificări s-a constatat că un bărbat de 32 de ani, in timp ce conducea motocicleta personală pe bulevardul 1 Mai din municipiul Suceava, a intrat în coliziune cu o autospecială de ambulanță care circula din sens opus și a virat stânga pentru a intra în curtea unei unități medicale.

În urma impactului motociclistul a suferit mai multe leziuni urmând a fi evaluat și diagnosticat medical.

Potrivit sursei citate în acest caz polițiștii desfășoară activități de cercetare în cadrul dosarului penal intocmit pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele producerii evenimentului rutier, inclusiv în ceea ce privește utilizarea semnalelor acustice și luminoase la momentul accidentului de către conducătorul autospecialei de ambulanță și deplasarea în regim prioritar.

Conducătorii auto au fost testați de către polițiștii rutieri cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în cazul șoferului autospecialei de ambulanță și respectiv de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul motociclistului.

„Precizăm faptul că motociclistul implicat în evenimentul rutier este agent de poliție in cadrul IPJ Suceava, aflându-se în timpul liber și conducând motocicleta personală. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, a spus comisar șef Ionuț Epureanu.

El a menționat că, totodată, conducerea IPJ Suceava a dispus demararea în regim de urgență de verificări și prin Biroul Control Intern cu privire la aspectele legate de deontologia profesională.

„IPJ Suceava reiterează faptul că siguranța rutieră este o prioritate instituțională, eforturile permanente depuse ducând la o reducere la jumătate a mortalității în accidente rutiere față de perioada similară a anului trecut. Eforturile operative trebuie susținute și printr-un comportament exemplar al polițiștilor in trafic și prin toleranță zero față de orice abatere deontologica indiferent de statutul personal sau profesional al participanților la trafic”, a mai declarat comisar șef Ionuț Epureanu.

El a subliniat că tocmai de aceea conducerea IPJ Suceava transmite încă o dată, clar, că nu tolerează astfel de abateri legislative, dar și încălcări ale deontologiei profesionale, fiind demarate verificări suplimentare cu privire la aceste aspecte prin structura de control intern, urmând a fi dispuse măsuri disciplinare ferme în conformitate cu legislația incidentă.

„Precizăm că în conformitate cu legislația în vigoare, aspectele evidențiate de primele verificări și constatări efectuate nu înlătură în niciun fel prezumția de nevinovăție, întreaga situație de fapt urmând a fi lămurită în cadrul dosarului penal coordonat de procurorul de caz din cadrul unității de parchet competente”, a concluzionat comisar șef Ionuț Epureanu.