Un jandarm sucevean în concediu a intervenit pe Aeroportul din Barcelona și a ajutat la prinderea unui

Un jandarm sucevean a demonstrat că spiritul de intervenție nu cunoaște granițe, contribuind decisiv la prinderea unui fugar pe aeroportul El Prat din Barcelona, în timpul concediului său.

Potrivit plutonier major Magdalena Hatnean, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Suceava, plutonier adjutant Ionuț Boicu din cadrul Detașamentului Mobil al Jandarmeriei Suceava a fost protagonistul unui moment de curaj care a atras aprecierea autorităților spaniole.

Incidentul s-a petrecut miercuri dimineața în timp ce jandarmul sucevean aștepta să-și predea bagajul pentru îmbarcare.

Jandarmul Ionuț Boicu a reacționat rapid după ce a observat cum trei bărbați au încercat să fugă din custodia poliției.

„Am intervenit imediat, am reușit să-l prind pe unul dintre ei, l-am imobilizat și am solicitat sprijinul unei polițiste aflate în zonă, pe care am ajutat-o ulterior la încătușare,” a povestit jandarmul.

Intervenția sa promptă a contribuit la prinderea unuia dintre fugari și la menținerea ordinii publice în aeroportul aglomerat.

„Felicitări, Ionuț! Spiritul de jandarm nu ține cont de granițe sau de programul de lucru,” au transmis colegii săi din Jandarmeria Suceava.