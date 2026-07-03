Siguranța școlară în județul Suceava, analizată la nivelul Comisiei interinstituționale. Prefectul Bogdan Păstrăv a condus ședința de evaluare

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Astăzi, 3 iulie 2026, prefectul județului Suceava, Bogdan George Păstrăv, împreună cu subprefectul Camelia Damian, au condus ședința de analiză a Comisiei interinstituționale județene pentru monitorizarea implementării măsurilor prevăzute în Planul Teritorial Comun de Acțiune (P.T.C.A.) pentru siguranța școlară.

La reuniune au participat reprezentanții tuturor instituțiilor membre ale comisiei: Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Bogdan Vodă” Suceava, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava, Direcția de Sănătate Publică Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava și Centrul Regional Suceava al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane.

În cadrul ședinței au fost analizate în detaliu rapoartele anuale de monitorizare privind siguranța în unitățile de învățământ pentru perioada septembrie 2025 – iunie 2026. Fiecare instituție a prezentat activitățile desfășurate și rezultatele concrete obținute în implementarea măsurilor incluse în Planul Teritorial Comun de Acțiune pentru Siguranța Școlară 2024–2027.

Concluziile rezultate în urma analizei vor fi centralizate într-o evaluare consolidată la nivelul județului Suceava, document care va fi transmis ulterior Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului.

Instituția Prefectului – Județul Suceava subliniază importanța continuă a cooperării interinstituționale și rămâne un partener activ în implementarea tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea unui mediu educațional sigur și protejat, în beneficiul elevilor, al cadrelor didactice și al întregii comunități școlare din județ.