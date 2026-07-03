Primăria Suceava anunță un programul amplu de modernizare a infrastructurii rutiere. Zeci de străzi vor fi reparate în acest an și în 2027

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Primăria Municipiului Suceava anunță continuarea investițiilor majore în reparații curente și sistematizare rutieră, cu accent pe cartierele rezidențiale ale orașului. Lucrările vizează îmbunătățirea condițiilor de trai pentru suceveni prin asfaltarea și reabilitarea integrală a mai multor zone.

În cursul acestui an, municipalitatea și-a propus să finalizeze reparația completă („de la A la Z”) a cartierului Cuza 2, prin continuarea lucrărilor pe străzile Bujorilor, Amurgului, Muncii, Eroilor (zona garajelor) și Tineretului. Deja au fost finalizate străzile Păcii, Prieteniei și Aurora.

De asemenea, vor fi executate lucrări de reparații în cartierul Cuza 3, pe străzile Iacob Zadik, Grigorie Antipa și pe Calea Burdujeni. În cartierul George Enescu va fi reabilitată integral zona Aleea Jupiter și Aleea Lalelelor.

În cartierul Zamca, după finalizarea lucrărilor pe străzile Ion Neculce, Octav Băncilă, Stejarului și Theodor Neculuță, se continuă cu reparația completă pe Vișinilor, Narciselor, Dimitrie Cantemir, Grigore Ureche și Nicolae Costin.

Pentru anul viitor, Primăria are în plan asfaltarea străzilor din cartierul Cuza 1: Celulozei, Baladei, Rarău, Șoimului și o porțiune din Calea Burdujeni.

În cartierul Obcini vor începe lucrările de reparații curente și sistematizare rutieră printr-o nouă străpungere în zona Lidl (din strada General Leonard Moculschi în strada Victoriei), urmată de intervenții pe străzile: Victoriei, Stațiunii, Gavril Tudoraș, Slătioarei, Duzilor, Mesteacănului, Castanilor, Bulevardul Corneliu Coposu, Bistriței și Rulmentului.

În zona Spital vor fi asfaltate Strada Teilor și Strada Lazăr Vicol (zona garajelor). În zona centrală sunt prevăzute lucrări pe Strada Armenească, I.G. Sbiera, Veronica Micle și Petru Rareș, iar în zona Ițcani vor fi reabilitate străzile Gheorghe Doja, Zefirului și Mitocului.

Primăria Municipiului Suceava își menține angajamentul ferm pentru dezvoltarea infrastructurii orașului. Totodată, la nivelul departamentului Investiții se află în proiectare 45 de străzi de pământ, care urmează să fie incluse în planurile viitoare de modernizare.