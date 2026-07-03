Campion internațional la doar 8 ani! Matei Simota din Rădăuți a cucerit aurul la Olimpiada Internațională de Aritmetică Mentală 2026

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Micuțul Matei Simota, în vârstă de 8 ani, din Rădăuți, a obținut locul I și medalia de aur la Olimpiada Internațională de Aritmetică Mentală – Brain Master 2026, competiție desfășurată astăzi, 3 iulie 2026, la Istanbul, Turcia.

Performanța excepțională a copilului din Rădăuți a adus o mare bucurie și mândrie întregii familii în condițiile în care competiția a reunit participanți talentați din Turcia, Rusia, Uzbekistan, Belgia, Franța, Bulgaria, Iran, Kazahstan și numeroase alte țări din Asia Centrală, Matei reușind să se impună prin viteza de calcul, concentrare și pregătire impecabilă.

Părinții lui Matei au transmis un mesaj emoționant:

„Campion internațional! Cu o bucurie și o mândrie greu de descris în cuvinte, vă împărtășim una dintre cele mai frumoase reușite din viața noastră: fiul nostru, Matei Simota, a obținut Locul I la Olimpiada Internațională de Aritmetică Mentală – Brain Master 2026, desfășurată la Istanbul, Turcia. Această medalie și acest trofeu sunt rezultatul multor ore de muncă, perseverență și disciplină. În spatele fiecărui calcul rezolvat în câteva secunde stau ani de exercițiu, răbdare și dorința de a deveni mai bun în fiecare zi. Suntem extrem de mândri că Matei a reprezentat România cu onoare și a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, demonstrând că talentul, susținut de muncă și determinare, poate duce la performanțe extraordinare. Felicitări, Matei! Ai arătat că visele devin realitate atunci când crezi în ele și muncești pentru ele. Îți dorim să păstrezi aceeași pasiune pentru cunoaștere și să continui să inspiri prin fiecare succes al tău. Rădăuțiul, Suceava ba chiar România are motive de mândrie!”