Exploatare ilegală de agregate minerale în albia râului Suceava în zona Satu Mare-Dornești. Polițiștii au indisponibilizat un camion încărcat



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



La data de 2 iulie 2026, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea au fost sesizați cu privire la un posibil furt de agregate minerale din albia râului Suceava. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au descoperit indicii ale unei activități ilegale de exploatare a agregatelor.

Echipajul de poliție s-a deplasat în zona indicată, pe raza comunei Satu Mare (satul Satu Mare), la limita cu localitatea Dornești. Acolo au fost identificați doi tineri de 26 de ani, frați, care conduceau două camioane. Unul dintre vehicule, un camion marca Mercedes-Benz Actros, era încărcat cu agregate minerale, iar cel de-al doilea, un camion marca MAN, era răsturnat pe o parte din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a stării precare a drumului.

În urma accidentului rutier, pasagerul din camionul răsturnat a suferit vătămări corporale minore, refuzând însă intervenția ambulanței. Polițiștii au constatat că niciunul dintre conducători nu avea asupra lor documentele personale și nici documentele autovehiculelor. Verificările au relevat că ambii dețineau permise de conducere valabile pentru categoriile C și CE, însă cele două camioane nu aveau asigurări auto obligatorii valabile.

Proprietarul societății comerciale a fost sancționat contravențional, iar ca măsuri complementare au fost reținute plăcuțele de înmatriculare și certificatele de înmatriculare ale ambelor autoutilitare. De asemenea, camionul Mercedes-Benz Actros, încărcat cu agregate minerale, a fost indisponibilizat. Valoarea vehiculului se ridică la aproximativ 15.000 de euro.

Cei doi tineri au declarat că materialul ar proveni de la un depozit autorizat, însă verificările au arătat că depozitul se afla în direcție opusă față de sensul lor de deplasare, iar urme proaspete de excavare ilegală au fost identificate direct în albia râului Suceava, la circa 100 de metri de locul incidentului. Nu exista nicio autorizație valabilă pentru exploatarea agregatelor minerale în zona respectivă.

În cauză, polițiștii au deschis o anchetă penală și s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de exploatare ilegală de agregate minerale în zone de protecție a albiilor și surselor de apă, faptă prevăzută de Legea Apelor.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a răspunderii celor implicați.