Șoferul implicat în accidentul mortal de la Soloneț, reținut în arest

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Urmare a tragicului accident rutier produs pe 1 iulie 2026 pe Drumul Județean 178A, în localitatea Soloneț, comuna Todirești, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava au dispus o măsură preventivă față de șoferul principal implicat.

În baza probatoriului administrat, organele de cercetare penală au luat măsura reținerii suspectului pentru 24 de ore, începând cu data de 2 iulie 2026, ora 14:00, până la 3 iulie 2026, ora 14:00. Bărbatul este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de ucidere din culpă (art. 192 alin. 2 Cod penal) și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului (art. 336 alin. 1 Cod penal), cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal. Suspectul a fost încarcerat la Centrul de Reținere și Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Reamintim că accidentul s-a produs în jurul orei 6:00, într-o curbă periculoasă. Un autoturism BMW X5, condus de un bărbat de 27 de ani din comuna Todirești, a intrat în coliziune cu remorca unui camion care ieșea din curtea unei firme. În urma impactului violent a decedat un tânăr de 23 de ani, pasager în BMW, iar alți doi ocupanți ai autoturismului (inclusiv șoferul) au fost răniți și transportați la spital.

Testarea cu etilotestul a indicat o concentrație de 0,57 g/l alcool pur în aerul expirat la conducătorul BMW-ului, în timp ce șoferul camionului a avut rezultat negativ.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.